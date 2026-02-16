Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για το Final 8 του Κυπέλλου, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κατέβει σοβαρός, προκειμένου να πάρει τον τίτλο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την τρίτη (17/2) και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και όχι μόνο.

Ο Σάσα Βεζένκοβ τόνισε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να κατέβει σοβαρός στα παιχνίδια, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ΑΕΚ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Είναι ένας θεσμός, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, προφανώς εμείς και ο Παναθηναϊκός. Θα γίνουν δυνατές μάχες. Το Final 8 μάς έχει διδάξει ότι πρέπει να πηγαίνεις μέρα-μέρα, μέχρι να φτάσεις στο στόχο σου. Αν δεν είσαι σοβαρός, δεν δίνεις το 100% και νομίζεις ότι θα πάρεις το Κύπελλο επειδή παίζεις στην Ευρωλίγκα και οι άλλες ομάδες όχι, νομίζω είσαι γελασμένος. Πρέπει να μπεις στο 100%, είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ και κάθε ομάδα θα παίξει για τις πιθανότητές της. Οπότε πρέπει να είσαι στο 100% πνευματικά και σωματικά κάθε μέρα.

Η ΑΕΚ παρότι έχασε τον καλύτερό της παίκτη (σ.σ. Κρις Σίλβα) παρουσιάζεται ακόμη πιο βελτιωμένη, ακόμη πιο συσπειρωμένη, έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή. Ξέρουμε ακριβώς τι να περιμένουμε. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, που για να το κερδίσουμε πρέπει να θέσουμε τον δικό μας ρυθμό και το δικό μας μπάσκετ. Είναι ωραίο που θα δούμε κόσμο από όλες τις ομάδες να είναι μαζί στις κερκίδες, να δώσει ένα όμορφο μήνυμα και ελπίζουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ».