Την 4η συνεχόμενη νίκη της βρήκε η Χαλκίδα με μυθικό buzzer - beater του Ζακ Μπράιαντ επικράτησε των Σοφάδων με 93-90 στην παράταση.

Τρεις αναμετρήσεις είχε το πρόγραμμα το Σάββατο (14/02) για την 22η αγωνιστική της Elite League. Η ΑΓΕ Χαλκίδας πέτυχε την 4η νίκης της στη σειρά, αφού επικράτησε των Σοφάδων με 93-90 έπειτα από... μυθικό buzzer - beater του Ζακ Μπράιαντ.

Ο Πανερυθραϊκός κέρδισε δύσκολα τους Μαχητές Πειραματικού με 87-81, την ώρα που το Λαύριο επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 94-87.

Αναλυτικά η 22η αγωνιστική:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82)

Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94

Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:00 Δάφνη-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις

Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81

Διαιτητές: Θεονάς-Στρέμπας-Νάστος (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 24-15, 45-35, 68-61, 87-81

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 4, Σκόρδος 4, Δημητρακόπουλος 12, Νικολαΐδης 6 (2), Καμάρας 19 (1), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 25 (3), Δομπρογιάννης, Σταματογιάννης, Ιωαννίδης 17 (4)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 1, Μπανκς 12 (2), Πουρλίδας 6 (2), Κατσαμούρης 5, Νώτης 18, Χαραλαμπίδης 5 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 20 (2), Κομνιανίδης 14 (2)

Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94

Διαιτητές: Πιτσίλκας-Μπακάλης-Νικολαϊδης (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 20-23, 52-42, 61-75, 87-94

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 7, Τζόνσον 36 (6), Παπαδόπουλος 3 (1), Πρέκας 2, Φιλοξενίδης 4 (1), Σπανόπουλος 2, Βλαχογιάννης 8, Μπακέας 7 (1), Νίκολης 12 (1), Τσουμάνης 6

Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 13, Σιγάλας 9 (1), Προίσκος 13 (3), Δήμος 6, Τόλιας 18 (2), Καματερός 4, Καλόγηρος 4, Λεφιού 25 (3), Μουτάφης 2

Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82)

Διαιτητές: Τζιοπάνος-Κατωτικίδης-Μαραμής (Καρακώστας)

Δεκάλεπτα: 21-16, 38-34, 60-57, 82-82, 90-92 πρτ)

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 10 (2), Μπόθγουελ 18 (1), Χατζής 8, Τουλούπης 4, Πασαγιάννης 3 (1), Χαντζής 19 (3), Καπετάκης 9 (3), Επαμεινώνδας 5 (1), Ευσταθιάδης 4, Μπουντούρης 3 (1), Σπρίντζιος 7 (1)

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 21 (2), Παπαρέγκας 10 (2), Μελισσαράτος 13 (2), Γερομιχαλός 10, Μιχαήλ 2, Χάμιλτον 4, Νέσης 8 (2), Κανονίδης 12 (1), Σάμαρτζιτς 13 (1), Ζερβός

Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Σοφάδες