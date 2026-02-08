Η ΑΓΕ Χαλκίδας πήρε το «διπλό» στο κλειστό «Μιχάλης Μουρούτσος», επικρατώντας της Δάφνης με 72-94.

Εύκολο απόγευμα είχε η ΑΓΕ Χαλκίδας αφού επικράτησε της Δάφνης με 72-94, για την 20η αγωνιστική της Elite League.

Το σύνολο του Μιχάλη Κουρή βρήκε την 12η νίκη του στο πρωτάθλημα και χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη δυσκολία, έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Δάφνης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ζακ Μπράιαντ που τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Απ' τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Παναγιώτης Φιλιππάκος με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 31-42, 45-65, 72-94

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 9 (1), Τζιβελέκας 3 (1), Τοπάλι 5, Καράμπουλας 4, Ετζιάκα 6 (1), Κάρτραϊτ 9, Φιλιππάκος 18 (1), Γιαννίκος 13 (3), Έξαρχος 5 (1)

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 19 (1), Παπαρέγκας 15 (4), Μελισσαράτος 8 (1), Μιχαήλ 9 (1), Χάμιλτον 3, Παπανδρέου 2, Νέσης 9, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 16 (3), Σάμαρτζιτς 11, Ζερβός 2

Αναλυτικά η 20η αγωνιστική:

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Νίκη Βόλου-Αιγάλεω 70-71

Κόροιβος Αμαλιάδας-Πρωτέας Βούλας 82-83

Λαύριο Boderm-Μαχητές Πειραματικό 88-75

ΝΕ Μεγαρίδος-Σοφάδες 90-89

Πανερυθραϊκός-Evertech Παπάγου 72-77

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Δάφνη-ΑΓΕX 72-94

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

17:30 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Vikos Φalcons (Ertsports)

Ρεπό: Ψυχικό

Η επόμενη αγωνιστική (21η, 11-12/2)

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΓΕΧ-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:30 Μαχητές Πειραματικό-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Δάφνη