Άγχος μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο είχαν οι αναμετρήσεις για την 20η αγωνιστική της Elite League, με τρία παιχνίδια να κρίνονται στον πόντο!

Ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική της Elite League με έξι αναμετρήσεις εκ των οποίων οι τρεις κρίθηκαν στον πόντο.

Το Αιγάλεω πήρε προβάδισμα στη μάχη της παραμονής, αφού επικράτησε στον Βόλο της Νίκης (70-71) και πήρε βαθμολογική... ανάσα.

Ο Πέτγουεϊ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι της Αμαλιάδας, πετυχαίνοντας εύστοχο λέι απ στην εκπνοή και παίρνοντας τη νίκη για τον Πρωτέα (82-83) στο ντεμπούτο του Μανουσέλη στον πάγκο του Κοροίβου.

Η Μεγαρίδα συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων, κερδίζοντας τους Σοφάδες με 90-83 και μπήκε σε... τροχιά τετράδας.

Το Λαύριο δεν αντιμετώπισε πρόβλημα και επιβλήθηκε εύκολα τους Μαχητές Πειραματικού με 88-75.

Αναλυτικά η 20η αγωνιστική:

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Νίκη Βόλου-Αιγάλεω 70-71

Κόροιβος Αμαλιάδας-Πρωτέας Βούλας 82-83

Λαύριο Boderm-Μαχητές Πειραματικό 88-75

ΝΕ Μεγαρίδος-Σοφάδες 90-89

18:00 Πανερυθραϊκός-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

18:30 Δάφνη-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

17:30 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Vikos Φalcons (Ertsports)

Ρεπό: Ψυχικό

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Λαύριο Boderm-Μαχητές Πειραματικό 88-75

Διαιτητές: Μαλαμάς-Καλογριάς-Βάγγαλης (Κυρτάτας)

Δεκάλεπτα: 21-10, 43-29, 73-51, 88-75

Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 14 (2), Σιγάλας 6, Προίσκος 5 (1), Δήμος 8 (1), Δεϊμέζης 1, Γεωργάς 4, Τόλιας 9 (2), Καματερός 9, Καλόγηρος 3 (1), Λεφιού 22 (4), Μουτάφης 7 (1)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Κωνσταντινίδης 6 (1), Μπανκς 16 (3), Πουρλίδας 2, Λαζάρου, Κατσαμούρης 12, Κυργάκης, Καρπούζης 5, Χαραλαμπίδης 9, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 21 (1), Κομνιανίδης 4

Νίκη Βόλου-Αιγάλεω 70-71

Διαιτητές: Τζιοπάνος-Λόρτος-Νεδόγλου (Βαρνάς)

Δεκάλεπτα: 17-19, 35-38, 54-49, 70-71

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 11, Τζόνσον 14 (1), Κοντοστάθης, Μπαλόπουλος 3 (1), Φιλοξενίδης 10 (1), Βλαχογιάννης 13, Μπακέας 7 (1), Νίκολης 2, Τσουμάνης 10

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 29 (3), Έλμορ 8, Βέλκος, Χουχούμης 19 (3), Μπαλός 10, Λάμπρου, Κουστένης 2, Καρατελιος, Ντιπτσής 3 (1)

ΝΕ Μεγαρίδος-Σοφάδες 90-89

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Ξυλάς-Πολάτογλου (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 25-19, 50-43, 74-65, 90-89

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 2, Δενδρινός 17 (2), Γκρέκας 13 (3), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 17 (2), Πόζογλου 12, Κολοφώτης, Ροζάκης 15, Πέργουλης 14 (1)

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 6 (2), Μπόθγουελ 26 (2), Χατζής, Τουλούπης 5 (1), Πασαγιάννης 7 (1), Χαντζής 8 (2), Καπετάκης 20 (4), Επαμεινώνδας 9 (1), Ευσταθιάδης, Μπουντούρης, Σπρίντζιος 8

Κόροιβος Αμαλιάδας-Πρωτέας Βούλας 82-83

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Κάρδαρης-Νάστος (Κορομηλάς)

Δεκάλεπτα: 13-23, 38-39, 62-59,

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Σμιθ 17 (4), Λεμπέσης 6 (1), Ντέιβις 9 (1), Κοκορέλης 10, Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 20 (3), Πετανίδης 8, Κάτζος 2, Τάταρης 8 (2)

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Πέτεγουεϊ 23 (2), Μιλεντίγεβιτς 7 (1), Ρις 14, Κουφόπουλος 7 (1), Κόης 14 (2), Δέλγας, Πετανίδης 2, Μπέλη 12 (1), Αδαμόπουλος 1, Καραγεωργίου 3 (1)

Η επόμενη αγωνιστική (21η, 11-12/2)

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΓΕΧ-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:30 Μαχητές Πειραματικό-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Δάφνη