Elite League: MVP της 16ης αγωνιστικής ο Βάρνερ, Next Gen ο Φύτρος
Μετά το πέρας της 16ης «στροφής» της Elite League, γνωστοί έγιναν και οι πολυτιμότεροι της αγωνιστικής. Πιο συγκεκριμένα, ο Λέσλι Βάρνερ έπειτα από την εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη του Κοροίβου κόντρα των Σοφάδων (90-82), κατέκτησε το βραβείο του MVP.
- Αποδεκατισμένη η Παρτίζαν δεν υπολογίζονται Πάρκερ και Μπράουν για τον Ολυμπιακό
- Με νέο CEO η Euroleague στη νέα σεζόν - «Τελειώνει» ο Μοτιεγιούνας
- Κάνει το «μπαμ» με Μπράντον Τέιλορ από τη Βίρτους, ο Πανιώνιος!
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ πέτυχε double - double, σημειώνοντας 34 πόντους (6/10 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 4/6 βολές), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 37:21 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Next Gen ο Φύτρος
Στο ίδιο βραβείο για την κατηγορία των Κ23, ξεχώρισε ο Γιάννης Φύτρος. Ο 21χρονος στη νίκη της Δόξας Λευκάδας, κόντρα στη Μεγαρίδα (80-74) , πέτυχε 15 πόντους (6/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 31:26 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.