Ο Λέσλι Βάρνερ, αναδείχθηκε MVP για την 16η αγωνιστική της Elite League, με τον Γιάννη Φύτρο, να κατακτά το ίδιο βραβείο για την κατηγορία των Κ23.

Μετά το πέρας της 16ης «στροφής» της Elite League, γνωστοί έγιναν και οι πολυτιμότεροι της αγωνιστικής. Πιο συγκεκριμένα, ο Λέσλι Βάρνερ έπειτα από την εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη του Κοροίβου κόντρα των Σοφάδων (90-82), κατέκτησε το βραβείο του MVP.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ πέτυχε double - double, σημειώνοντας 34 πόντους (6/10 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 4/6 βολές), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 37:21 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Next Gen ο Φύτρος

Στο ίδιο βραβείο για την κατηγορία των Κ23, ξεχώρισε ο Γιάννης Φύτρος. Ο 21χρονος στη νίκη της Δόξας Λευκάδας, κόντρα στη Μεγαρίδα (80-74) , πέτυχε 15 πόντους (6/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 31:26 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.