Ο άλλοτε θρύλος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Τζιανφράνκο Ζόλα, επιστρέφει στην Εθνική Ιταλίας αναλαμβάνοντας ρόλο στο πλευρό του Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Τζιανφράνκο Ζόλα η... επιστροφή στη Σκουάντρα Ατζούρα! Όπως επισημοποίησε η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο άλλοτε παίκτης των Τσέλσι και Εθνικής Ιταλίας, αναλαμβάνει επικεφαλής των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ομοσπονδίας.

Έτσι, μετά από δέκα χρόνια επιστρέφει δυναμικά στους... κόλπους των τετράκις Πρωταθλητών Κόσμου, με έναν σημαίνοντα και ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο για το μέλλον της Ιταλίας, η οποία προσπαθεί να επανέλθει στις... δάφνες του παρελθόντος, ύστερα από αλλεπάλληλες αποτυχίες.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ιταλικής Ομοσπονδίας για την εμπιστοσύνη και στάθηκε στον ενθουσιασμό αλλά και στην ευθύνη που νιώθει για τον νέο του ρόλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ζόλα:

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που με επέλεξε για αυτόν τον ρόλο, κάτι που καταδεικνύει την αξία του έργου που εκτελείται στη Lega Pro με την εσωτερική δομή, τους συλλόγους και τη διοίκηση της οποίας είμαι μέρος. Θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του κινήματος των Ατζούρι με ικανοποίηση, ενθουσιασμό και αίσθημα καθήκοντος, με στόχο ιδιαίτερα την ανάπτυξη και την ανάπτυξη νέων ιταλικών ταλέντων».