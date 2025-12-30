Χουγκάζ: Από την Καρδίτσα στον Παπάγου
Ο Ρόμπερτ Χουγκάζ φαίνεται να έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Καρδίτσα.
Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ρόμεπρτ Χουγκάζ.
- Πρόεδρος Ερυθρού Αστέρα: «Ικανοποιημένος μόνο με το Final Four της Euroleague, δύσκολη η απόφαση για Σφαιρόπουλο»
- Τρελαίνει κόσμο: Η Ερντέμ μπήκε με τακούνια στο παρκέ και έπαιξε μπάσκετ!
- Τέλος ο Χουγκάζ από την Καρδίτσα
Ο 25χρονος, ολοκλήρωσε την παρουσία του στη θεσσαλική ομάδα έπειτα από δύο συμμετοχές και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οδεύει προς τον Παπάγου για να αγωνιστεί στην Elite League.
Η ομάδα του Παπάγου βρίσκεται στη 10η θέση του πρωταθλήματος με ρεκόρ 6 νίκες και 7 ήττες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.