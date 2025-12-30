Ο Ρόμπερτ Χουγκάζ φαίνεται να έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Καρδίτσα.

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ρόμεπρτ Χουγκάζ.

Ο 25χρονος, ολοκλήρωσε την παρουσία του στη θεσσαλική ομάδα έπειτα από δύο συμμετοχές και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οδεύει προς τον Παπάγου για να αγωνιστεί στην Elite League.

Η ομάδα του Παπάγου βρίσκεται στη 10η θέση του πρωταθλήματος με ρεκόρ 6 νίκες και 7 ήττες.