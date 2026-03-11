Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τις αναμετρήσεις στο Champions League και το ΑΕΚ - Τόφας για το BCL.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, που αναλύουν όλα τα δεδομένα πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Αμέσως μετά (16:15) ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ πριν ξεκινήσει η 31η αγωνιστική της Euroleague.

Στις 18:00 παρακολουθήστε live από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 τον ευρωπαϊκό «εμφύλιο» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, ενώ στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται την Τόφας στη Sunel Arena στο πλαίσιο του Basketball Champions League, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4. Τέλος, στις 21:00, η Καρδίτσα φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 9.

Στο βόλεϊ, σπουδαία ημέρα για τον Παναθηναϊκό, που θα αντιμετωπίσει τη Βαλεφόλια εκτός έδρας στον πρώτο τελικό του Challenge Cup γυναικών στοχεύοντας στο να πάρει προβάδισμα εν όψει του επαναληπτικού της επόμενης Τετάρτης (18/3) στη Γλυφάδα.

Στο Champions League, συνεχίζονται οι αναμετρήσεις για τη φάση των «16» του θεσμού με τέσσερα παιχνίδια σήμερα. Στις 19:45 αρχίζει το Λεβερκούζεν - Άρσεναλ (Cosmote Sport 2), ενώ στις 22:00 ακολουθούν Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (Cosmote Sports 2, MEGA), Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι (Cosmote Sport 3) και Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ (Cosmote Sport 5).

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης (00:00), ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας