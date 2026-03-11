Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα στο Παρίσι για τον Εβάν Φουρνιέ και τις... φωνές του στο ματς με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας και έδωσε τη δική του απάντηση.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Παρίσι κερδίζοντας την Παρί με 104-87 και παρέμεινε σε τροχιά αβαντάζ έδρας ενόψει των φετινών playoffs της Euroleague.

Μετά το τέλος του αγώνα και μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου δέχθηκε σχετική ερώτηση για τον Εβάν Φουρνιέ λέγοντας αρχικά ότι «είναι ένα προνόμιο να προπονείς τον Εβάν, εντός και εκτός παρκέ. Ενώνει τα πάντα. Είναι στενός φίλος με όλους τους συμπαίκτες του. Από τους υπόλοιπους σταρ της ομάδας, μέχρι τα νεότερα παιδιά. Οπότε είναι ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς κάποιος μπορεί να είναι ηγέτης» ενώ αναφέρθηκε και στις... φωνές μεταξύ τους στο Κάουνας:

«Όποτε νιώθω άνετα και οικεία με κάποιον, νιώθω πως μπορώ να του πω ότι θέλω και εκείνος να μου πει ότι θέλει. Αυτό το έχουμε χτίσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και αγάπης όπως είπε και ο Εβάν. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει μία έκρηξη, απλώς επειδή και οι δύο είμαστε πολύ φιλόδοξοι».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε πει: «Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα για τον Ολυμπιακό. Σήμερα ήταν τα γενέθλιά μας. 101 χρόνια ιστορίας, μεγαλείου και τίτλων. Νιώθουμε προνομιούχοι που εκπροσωπούμε τον Ολυμπιακό αυτήν την εποχή και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τους φιλάθλους μας που ήρθαν εδώ από όλη την Ευρώπη για να μας υποστηρίξουν. Ήταν εξαιρετική η υποστήριξή τους και η νίκη είναι αφιερωμένη σε αυτούς και επίσης σε έναν φίλο μας από την Ολλανδία που είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει εδώ για να μας δει αλλά πριν από δύο ημέρες, έχασε τη ζωή του. Του αφιερώνουμε τη νίκη και στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένειά του. Το παιχνίδι ήταν εντυπωσιακό για τους φιλάθλους. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο με τον τρελά γρήγορο ρυθμό που δημιουργεί η Παρί, επιτιθέμενη πολύ γρήγορα στην επίθεση. Σκόραρε πολύ αλλά την ίδια στιγμή και εμείς σκοράραμε πολύ και κάναμε all-time ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague με 13 τρίποντα στο ημίχρονο. Για εμένα όμως το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ενδιαφέρον όσον αφορά εμάς γιατί μπορέσαμε να ρίξουμε τον ρυθμό και η άμυνά μας δέχθηκε γύρω στους 30 πόντους, σε αντίθεση με τους 55 του πρώτου μέρους. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, ήταν μια πολύ σημαντική νίκη».

Για το μεγάλο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα: «Η Παρί προσπαθεί να εγκαταστήσει αυτού του είδους τον ρυθμό στην επίθεση, αλλά αν μετακινήσεις την μπάλα πολύ γρήγορα από τον πρώτο στόχο, έχεις πολλά ελεύθερα σουτ. Αν θυμηθείτε, όλα τα σουτ που ευστοχήσαμε στο πρώτο μέρος ήταν ελεύθερα και παρόλο που ο Βεζένκοφ ήταν εκτός, είχαμε εξαιρετικούς σουτέρ όπως οι Πίτερς, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ και Φουρνιέ. Είναι πολλοί καλοί σουτέρ, όλοι τους μπορούν να σουτάρουν την μπάλα πολύ καλά. Επομένως έπρεπε να φανούμε έξυπνοι και να απελευθερώσουμε την μπάλα από την πίεση. Μετά από 1-2 πάσες, είχαμε ελεύθερα σουτ».

Σχετικά με τις αποφάσεις των παικτών στο δεύτερο ημίχρονο: «Παρόλο που κάναμε 10 λάθη και κάποια από τα λάθη αυτά ήταν φθηνά, π.χ. πατήσαμε δυο φορές τη γραμμή, ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τον ρυθμό. Είπαμε στην ανάπαυλα ότι ΟΚ, νικάμε με 8 πόντους αλλά αυτός είναι ο ρυθμός του αγώνα που επιθυμεί η Παρί, οπότε δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα, αλλά να εκτελούμε στην επίθεση μετά από 3-4 πάσες και έτσι το παιχνίδι θα έρθει στο μέρος μας».

Για τα 101α γενέθλια του Ολυμπιακού: «Είναι οι τίτλοι, η κατάκτηση της EuroLeague το 2013, το πρωτάθλημα που πήραμε πέρυσι στα 100 χρόνια του συλλόγου που ήταν πολύ σημαντικό, αλλά για εμένα το πιο σπουδαίο είναι ότι όπου ταξιδεύουμε, νιώθουμε το πάθος και την αγάπη των φιλάθλων μας, παντού στην Ευρώπη. Ειδικά από τους μετανάστες φιλάθλους μας που δεν ζουν στην Ελλάδα και δεν έχουν πολύ συχνά την ευκαιρία να παρακολουθούν την ομάδα, νιώθω την αγάπη και την αφοσίωση που μας δείχνουν και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτό».