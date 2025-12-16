Elite League: MVP ο Τόλιας - Next Gen ο Ζορμπάς
Η 12η «στροφή» στην Elite League, ανήκει πλέον στο παρελθόν με τον Βασίλη Τόλια να αναδεικνύεται MVP της αγωνιστικής.
Ο 23χρονος φόργουορντ στη νίκη του Λαυρίου επί της Μεγαρίδας (83-93), ηγήθηκε της ομάδας του και την βοήθησε, προκειμένου να βρει την έκτη νίκη της στο πρωτάθλημα, κατακτώντας το βραβείο του πολυτιμότερου.
Ο Τόλιας, πέτυχε 26 πόντους (9/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 τάπα σε 28 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Next Gen MVP ο Ζορμπάς
Στο ίδιο βραβείο για την κατηγορία Κ23, ο Θωμάς Ζορμπάς ήταν αυτός που ξεχώρισε στη νίκη του Ψυχικού επί της Νίκης Βόλου (87-82).
Ο 21χρονος σέντερ, σημείωσε 22 πόντους, (6/11 δίποντα, 10/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα σε 15 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
