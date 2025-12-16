Πέιν: «Όταν οι οπαδοί μας είναι εκεί, παίρνουμε ώθηση»

Ο Ομάρ Πέιν μίλησε για την αναμέτρηση του Περιστερίου με τη Σάσαρι και τόνισε την ανάγκη στήριξης της ομάδας από τον κόσμο.

Το Περιστέρι θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Stoiximan GBL και επικεντρώνεται στην αναμέτρηση απέναντι στη Σάσαρι την Τετάρτη (17/12, 20:00, ΕΡΤ 2) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου μετά το «διπλό» επί της Σαραγόσα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα, ώστε να κάνουν το «2 στα 2» απέναντι σ’ έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. «Ξέρουμε πως η Σάσαρι είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία διαθέτει παίκτες με μεγάλη ποιότητα και παίζουν πολύ δυνατά», υποστήριξε ο Ομάρ Πέιν.

«Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για εμάς στο γήπεδο μας. Πρέπει να πάρουμε τις νίκες που απαιτούνται για να προχωρήσουμε στη συνέχεια της διοργάνωσης αρχής γενομένης από τον αγώνα με τη Σάσαρι. Γι’ αυτό πρέπει να μπούμε στο παρκέ βγάζοντας πολύ ενέργεια, όπως κάναμε και στον αγώνα της πρεμιέρας στην Ισπανία με τη Σαραγόσα, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας», συνέχισε.

«Τους περιμένουμε να έρθουν στο γήπεδο και να φέρουν την ίδια ενέργεια που φέρνουν σε κάθε παιχνίδι. Όταν οι οπαδοί μας είναι εκεί, αυτό μας βοηθάει να πάρουμε ώθηση για να αποδώσουμε το καλύτερο που μπορούμε», ολοκλήρωσε μιλώντας για την ανάγκη υποστήριξης από τους οπαδούς.