Οι λόγοι για τους οποίους ο ΠΑΟΚ αποκτά τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και η κρίσιμη μεταγραφή του αριστερού εξτρέμ στον Δικέφαλο.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ δεν έρχεται στον για να γίνει πρωταγωνιστής, αλλά για να προσφέρει κάτι πολύ πιο πολύτιμο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή: ασφάλεια, γνώση της λίγκας και άμεση διαθεσιμότητα. Και αυτό εξηγεί απόλυτα γιατί ο Λουτσέσκου τον θέλει τώρα.

Αν κάποιος περιμένει από τον ΠΑΟΚ να πάρει τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ για να αλλάξει επίπεδο στην επίθεση, τότε ξεκινάει από λάθος βάση. Ο Σουηδός δεν έρχεται για να γίνει πρώτο όνομα. Έρχεται γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κάτι πολύ πιο απλό και ταυτόχρονα πολύ πιο δύσκολο: ασφάλεια και άμεση λύση.

Ο 32χρονος φορ είναι μια μεταγραφή που δεν φωνάζει, αλλά εξηγείται. Και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη έναν παίκτη που ξέρει πού πατάει, πού παίζει και τι του ζητάνε. Έναν παίκτη που δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να μπει στο νόημα.

Ο Γερεμέγεφ είναι φορ που αρέσει στον Ραζβάν Λουτσέσκου και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ο Ρουμάνος τεχνικός ψάχνει τον φορ που θα κάνει τις «βρώμικες» δουλειές: σωστές τοποθετήσεις, πίεση, μάχες έξω και μέσα στην περιοχή, απλές αλλά χρήσιμες λύσεις. Με ύψος 1,92 μ. και εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Σουηδός ταιριάζει περισσότερο σε προπονητική λογική παρά σε μεταγραφικό hype.

Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο: ο ΠΑΟΚ αποκτά έναν παίκτη που θα μπορεί να σταθεί πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη χωρίς να χαλάει την ισορροπία, χωρίς γκρίνια, χωρίς προσαρμογές στο σύστημα. Ειδικά από τη στιγμή που το θέμα Τσάλοφ παραμένει ανοιχτό, η ανάγκη για μια «έτοιμη» λύση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

Το κίνητρο του Γερεμέγεφ δεν περνά απαρατήρητο. Νιώθει αδικημένος στον Παναθηναϊκό, θέλει να αποδείξει πράγματα και βλέπει τον ΠΑΟΚ ως ευκαιρία επανεκκίνησης.

Πάντως ο Γερεμέγεφ δεν είναι η απάντηση σε όλα. Είναι όμως μια απάντηση σε κάτι πολύ συγκεκριμένο.

Και όπως προκύπτει οι ασπρόμαυροι έχουν βγει στην αγορά με στόχο να βρουν αριστερό εξτρέμ που θα αγωνίζεται και ως φορ, μια επιπλέον λύση στη φροντ λάιν του ΠΑΟΚ.