Πόσοι από εσάς θυμάστε το πότε τελειώνει η επερχόμενη μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου στην Ελλάδα;

Δεν θα ολοκληρωθεί στις 31 Γενάρη η προσεχής μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα αλλά στις αρχές Φλεβάρη. Θα ξεκινήσει στις 02-01-2026 και θα ολοκληρωθεί στις 06-02-2026 και φυσικά για τις ομάδες της Stoiximan Super League 1 υπάρχει χρόνος για ελεύθερους παίκτες.

Θυμίζουμε ακριβώς από κάτω το τι είχε ανακοινώσει η ΕΠΟ: