Super League 1: Ξέρατε ότι οι μεταγραφές δεν τελειώνουν στις 31/01;
Πόσοι από εσάς θυμάστε το πότε τελειώνει η επερχόμενη μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου στην Ελλάδα;
Δεν θα ολοκληρωθεί στις 31 Γενάρη η προσεχής μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα αλλά στις αρχές Φλεβάρη. Θα ξεκινήσει στις 02-01-2026 και θα ολοκληρωθεί στις 06-02-2026 και φυσικά για τις ομάδες της Stoiximan Super League 1 υπάρχει χρόνος για ελεύθερους παίκτες.
Θυμίζουμε ακριβώς από κάτω το τι είχε ανακοινώσει η ΕΠΟ:
- Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς & εσωτερικές κινήσεις: Στις εν λόγω κινήσεις περιλαμβάνονται οι μετεγγραφές, επανεγγραφές επαγγελματιών & ερασιτεχνών. Οι δανεισμοί επαγγελματιών & οι κινήσεις των ανηλίκων που μετεγγράφονται σε μία ΠΑΕ με απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19). 02-01-2026 έως 06-02-2026.
- Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις: 07-02-2026 έως 16-02-2026.
@Photo credits: eurokinissi, ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
