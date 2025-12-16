Ο Νίκολα Γιόκιτς εντυπωσιάζει και εκτός παρκέ, καθώς εμφανίστηκε με μία πανάκριβη Rolls-Royce αξίας, τραβώντας όλα τα βλέμματα πριν το ματς των Νάγκετς με τους Ρόκετς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς φροντίζει να κλέβει την παράσταση όχι μόνο μέσα στο παρκέ, αλλά και… πριν καν πατήσει σε αυτό.

Στο παιχνίδι των Νάγκετς με τους Ρόκετς τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12) ο Σέρβος σούπερ σταρ έφτασε στο γήπεδο οδηγώντας ένα αυτοκίνητο που η αξία του ξεπερνά –σύμφωνα με εκτιμήσεις– τα 500.000 ευρώ.

Πρόκειται για το Rolls-Royce Cullinan, ένα SUV που πήρε το όνομά του από το μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί ποτέ στην ιστορία. Το θρυλικό Cullinan ανακαλύφθηκε στη Νότια Αφρική το 1905, ζύγιζε πάνω από 3.100 καράτια και θεωρείται ανεκτίμητο, ενώ ειδικοί αναφέρουν πως η σημερινή του αξία θα άγγιζε ακόμη και το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Το θρυλικό διαμάντι έχει κοπεί σε εννέα κομμάτια, ενώ στον σχεδιασμό του αυτοκινήτου μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι πως ενεπλάκη ο Σέρβος, Πάβλε Τρπινάτς.

Ο «Τζόκερ» έχει κάνει ξανά στο παρελθόν εμφάνιση με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, του οποίου η αξία ξεπερνά τα 400 χιλιάδες δολάρια και με έξτρα εξοπλισμό μπορεί να αγγίξει άνετα τις 600 χιλιάδες. Το ερώτημα είναι αν αυτή θα είναι η κορυφή της συλλογής του Σέρβου σταρ ή αν θα ανεβάσει κι άλλο το επίπεδο.

Για την ιστορία, οι Νάγκετς επικράτησαν των Ρόκετς με 128-125 στην παράταση χάρη σε μία ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα εντυπωσιακό triple-double (39 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ), οδηγώντας εκ του ασφαλούς το Ντένβερ προς τη νίκη.