Το ανάποδο ψαλιδάκι του Σαντιάγο Μοντιέλ, ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ, ψηφίστηκε ως το καλύτερο για το 2025 κερδίζοντας το Βραβείο Πούσκας!

«Δεν το σκέφτηκα, απλώς... το έκανα», δήλωνε τον περασμένο Μάιο ο Σαντιάγο Μποντιέλ της Ιντεπεντιέτε, μετά το εκπληκτικό γκολ που σημείωσε. Το οποίο έμελλε -φυσικά- να είναι στις υποψηφιότητες για το Γκολ της Χρονιάς και τελικά να κερδίσει το Βραβείο Πούσκας. Ξεπέρασε το φάουλ του Ντέκλαν Ράις, την ατομική ενέργεια του Λαμίν Γιαμάλ και έναν περίπου χρόνο μετά τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, άφησε σε... πόδια Αργεντινών το εν λόγω βραβείο!

Ήταν 11 Μαΐου, όταν στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, ο 25χρονος εξτρέμ δεν το σκέφτηκε και πολύ, προτού «ζωγραφίσει»! Μετά από εκτέλεση κόρνερ, άφησε την μπάλα να σκάσει μπροστά του προτού με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι εκτός περιοχής αφήσει... άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα μέσα σε πανδαιμόνιο!

We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️



Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 December 16, 2025

Το Βραβείο Πούσκας, όπως κάθε χρόνο, απονέμεται από την FIFA και αφορά το καλύτερο γκολ που σημειώθηκε μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 - 2 Αυγούστου 2025. Το βραβείο φέρει φυσικά το όνομα του θρυλικού Ούγγρου ποδοσφαιριστή, Φέρεντς Πούσκας, που έμεινε στην ιστορία για τα εξαιρετικά ατομικά γκολ που έβαλε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Αναφορικά με την διαδικασία της ψηφοφορίας, κριτές ήταν οι φίλαθλοι και μια επιτροπή Θρύλων της FIFA που κλήθηκαν να ψηφίσουν τις τρεις πρώτες τους επιλογές, με τους παίκτες να λαμβάνουν βαθμούς ανάλογα με την θέση της κατάταξης 5 βαθμοί για την πρώτη θέση, 3 για την δεύτερη και 1 για την τρίτη).