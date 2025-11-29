Elite League: Συνεχίζουν από την κορυφή ο Πρωτέας και η Δόξα Λευκάδας
Με τρεις αγώνες συνεχίστηκε το Σάββατο 29/11 η 10η αγωνιστική της Elite League. Ο Πρωτέας Βούλας απέδρασε με το διπλό από την έδρα των Σοφάφων, επικρατώντας με 82-60, και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 9-1.
Από την κορυφή της κατάταξης συνεχίζει και η Δόξα Λευκάδας, που επιβλήθηκε εντός έδρας του Πανερυθραϊκού με 73-64. Από 'κει και πέρα, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από δύο σερί ήττες και επικράτησε 98-79 του Αιγάλεω στα Μέγαρα, φτάνοντας τις επτά νίκες.
Αποτελέσματα-10η αγωνιστική
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
- Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας 60-82
- ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω 98-79
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός 73-64
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
- 18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
- 20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
- 18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)
Κατάταξη
- Δόξα Λευκάδας 9-1
- Πρωτέας Βούλας 9-1
- Βίκος Ιωαννίνων 8-1
- Νεανική Εστία Μεγαρίδος 7-3
- Μαχητές Πειραματικό 6-4
- Πανερυθραϊκός 5-5
- Κόροιβος 5-5
- Ψυχικό 6-3
- Νίκη Βόλου 4-6
- ΑΓΕ Χαλκίδας 5-4
- Παπάγου 4-5
- Λαύριο 4-5
- Δάφνη 3-6
- Σοφάφες 2-8
- Αιγάλεω 0-10
- Τρίκαλα 0-10
Τα φύλλα αγώνα
ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω 98-79
Διαιτητές: Τεφτίκης-Κάρδαρης-Γαραντζιώτης (Βογιατζάκη)
Δεκάλεπτα: 29-21, 55-37, 83-60, 98-79
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 9, Πανολίας 2, Ρουμελιώτης 3, Δενδρινός 4, Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος 12 (4), Σωτηρίου 20 (2), Πόζογλου 15 (3), Γαρρας, Κολοφώτης 3 (1), Ροζάκης 18, Πέργουλης 7 (1)
Αιγάλεω (Αζμανίδου): Σάρκεϊ 21 (1), Έλμορ 16, Κουτσουμάρης 1, Βέλκος 3 (1), Μαντίκος 3 (1), Λάμπρου, Λόμπας, Κουστένης 8, Δεϊμέζης 7, Ζαραϊδώνης 16 (1), Πρίφτης 4
Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας 60-82
Διαιτητές: Αθανασιάδης-Συμεωνίδης-Παζώλης (Καρακώστας)
Δεκάλεπτα: 18-16, 30-32, 48-55, 60-82
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 2, Μαυροειδάκος 6, Χατζής 2, Τουλούπης 17 (1), Πασαγιάννης 6 (2), Σκρίνσκι, Επαμεινώνδας 5, Μπουντούρης 7 (1), Ζευγαράς, Σπρίντζιος 7, Καμπερίδης 8
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 8, Μιλεντίγεβιτς 20 (4), Ρις 18, Κόης 6 (2), Δέλγας 4, Πετανίδης 2, Πεταλωτής 6 (2), Μπέλη 8, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 10 (1)
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός 73-64
Διαιτητές: Τσάνταλη-Ταρενίδης-Παπαδόπουλος Ν. (Θεοδωρόπουλος)
Δεκάλεπτα: 21-17, 40-36, 52-54, 73-64
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (2), Ρόμπινσον 11, Άλεν 5, Καλλιακούδας 8 (2), Σαχπατζίδης 9 (3), Σταυρακούκας 25 (6), Χαντζής 1, Φύτρος 6, Βισνιέφσκι
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 15, Σκόρδος, Νκολαΐδης 8 (2), Καμάρας 12, Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 16 (3), Δομπρογιάννης 2, Καραΐσκος 3, Παπαζώτος 3 (1), Σταματογιάννης 2, Ιωαννίδης 3 (1)
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
- 17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες
- 17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ
- 17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
- 17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό
- 17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη
- 17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
- 18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
- 17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket
