Συνεχίζουν από την κορυφή ο Πρωτέας και η Δόξα Λευκάδας

Ο Πρωτέας Βούλας και η Δόξα Λευκάδας συνέχισαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη 10η αγωνιστική της Elite League.

Με τρεις αγώνες συνεχίστηκε το Σάββατο 29/11 η 10η αγωνιστική της Elite League. Ο Πρωτέας Βούλας απέδρασε με το διπλό από την έδρα των Σοφάφων, επικρατώντας με 82-60, και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 9-1.

Από την κορυφή της κατάταξης συνεχίζει και η Δόξα Λευκάδας, που επιβλήθηκε εντός έδρας του Πανερυθραϊκού με 73-64. Από 'κει και πέρα, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από δύο σερί ήττες και επικράτησε 98-79 του Αιγάλεω στα Μέγαρα, φτάνοντας τις επτά νίκες.

Αποτελέσματα-10η αγωνιστική

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας 60-82

ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω 98-79

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός 73-64

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)

Κατάταξη

Δόξα Λευκάδας 9-1 Πρωτέας Βούλας 9-1 Βίκος Ιωαννίνων 8-1 Νεανική Εστία Μεγαρίδος 7-3 Μαχητές Πειραματικό 6-4 Πανερυθραϊκός 5-5 Κόροιβος 5-5 Ψυχικό 6-3 Νίκη Βόλου 4-6 ΑΓΕ Χαλκίδας 5-4 Παπάγου 4-5 Λαύριο 4-5 Δάφνη 3-6 Σοφάφες 2-8 Αιγάλεω 0-10 Τρίκαλα 0-10



Τα φύλλα αγώνα

ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω 98-79

Διαιτητές: Τεφτίκης-Κάρδαρης-Γαραντζιώτης (Βογιατζάκη)

Δεκάλεπτα: 29-21, 55-37, 83-60, 98-79

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 9, Πανολίας 2, Ρουμελιώτης 3, Δενδρινός 4, Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος 12 (4), Σωτηρίου 20 (2), Πόζογλου 15 (3), Γαρρας, Κολοφώτης 3 (1), Ροζάκης 18, Πέργουλης 7 (1)

Αιγάλεω (Αζμανίδου): Σάρκεϊ 21 (1), Έλμορ 16, Κουτσουμάρης 1, Βέλκος 3 (1), Μαντίκος 3 (1), Λάμπρου, Λόμπας, Κουστένης 8, Δεϊμέζης 7, Ζαραϊδώνης 16 (1), Πρίφτης 4

Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας 60-82

Διαιτητές: Αθανασιάδης-Συμεωνίδης-Παζώλης (Καρακώστας)

Δεκάλεπτα: 18-16, 30-32, 48-55, 60-82

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 2, Μαυροειδάκος 6, Χατζής 2, Τουλούπης 17 (1), Πασαγιάννης 6 (2), Σκρίνσκι, Επαμεινώνδας 5, Μπουντούρης 7 (1), Ζευγαράς, Σπρίντζιος 7, Καμπερίδης 8

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 8, Μιλεντίγεβιτς 20 (4), Ρις 18, Κόης 6 (2), Δέλγας 4, Πετανίδης 2, Πεταλωτής 6 (2), Μπέλη 8, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 10 (1)

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός 73-64

Διαιτητές: Τσάνταλη-Ταρενίδης-Παπαδόπουλος Ν. (Θεοδωρόπουλος)

Δεκάλεπτα: 21-17, 40-36, 52-54, 73-64

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (2), Ρόμπινσον 11, Άλεν 5, Καλλιακούδας 8 (2), Σαχπατζίδης 9 (3), Σταυρακούκας 25 (6), Χαντζής 1, Φύτρος 6, Βισνιέφσκι

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 15, Σκόρδος, Νκολαΐδης 8 (2), Καμάρας 12, Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 16 (3), Δομπρογιάννης 2, Καραΐσκος 3, Παπαζώτος 3 (1), Σταματογιάννης 2, Ιωαννίδης 3 (1)

Η επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες

17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ

17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό

17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη

17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου