Οι Μαχητές Πειραματικού, επικράτησαν των Τρικάλων με 103-97 στην παράταση, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, βρήκε την 6η νίκη της σε 10 ματς, ανεβαίνοντας στα πάνω «διαζώματα» του βαθμολογικού πίνακα, στον ματς «θρίλερ» που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Τρίκαλα - Μαχητές Πειραματικού: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για τα Τρίκαλα, που εκμεταλλεύτηκαν τα τρία λάθη του Πειραματικού, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα.(18-9) 8’.

Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση με τον Αμπαρά να ευστοχεί σε τρίποντο, τρέχοντας σερί 9-2 (20-18), 10’.

Στην εξέλιξη του δευτέρου δεκαλέπτου, αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με τα λάθη να υπερτερούν στις επιθέσεις και των δύο.

Το ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να ελέγχουν τον ρυθμό, έχοντας 65% ευστοχία στα δίποντα και πήγαν στα αποδυτήρια με +4 (43-39), 20’.

Οι Μαχητές Πειραματικού, ξεκίνησαν πιο ορεξάτοι και με μεγαλύτερη συγκέντρωση το δεύτερο μέρος, παίρνοντας το προβάδισμα, με ένα τρίποντο του Ντάρλιστον, στέλνοντας τη διαφορά στους 11 (46-57), 27’.

Στο φινάλε του αγώνα, η ομάδα των Τρικάλων, μείωσαν τη διαφορά στους 5 (64-69) 33' με τρίποντο του Τζόουνς.

Με δύο λεπτά να απομένουν ο Τσαφαράς μείωσε στο καλάθι για τα Τρίκαλα, μέχρι να πάρει την μπάλα ο Ντάρλιστον για να δώσει εκ νέου +5 στην ομάδα του (76-81), 38'.

Ο Τζόουνς το έκανε «θρίλερ» στο φινάλε, ευστόχησε σε δύο τρίποντα και στη συνέχεια με κλέψιμο και εύστοχο λέι απ, έβαλε την ομάδα του μπροστά με 12 δευτερόλπετα να απομένουν.

Ο Κατσαμούρης, κέρδισε φάουλ με τέσσερα δευτερόλεπτα για τη λήξη, ευστόχησε σε μία βολή (86-86) και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι, «καθάρισαν» την αναμέτρηση, πραγματοποιώντας συνολικό σερί 17-11 σε πέντε λεπτά και επικράτησαν με τελικό σκορ 103-97, παίρνοντας την 6η τους νίκη στην Elite League.



Τα δεκάλεπτα: (23-20),(43-39),(56-66)(86-86),(παρ. 103-97)

MVP ΗΤΑΝ Ο…Γιώργος Νώτης με 26 πόντους (12/13 δίποντα, 2/2 βολές), 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Τάιρελ Τζόουνς, έχοντας 28 πόντους

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 12 κλεψίματα των Τρικάλων.

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK FO EF # Players 0 TYRELL JR DYBELL JONES * 42:35 28 9/22 40.9% 5/11 45.5% 4/11 36.4% 5/6 83.3% 0 1 1 8 6 0 2 3 5 27 3 GAZELAS NICHOLAS-JAMES * 31:51 15 5/16 31.3% 3/11 27.3% 2/5 40% 2/3 66.7% 0 1 1 0 0 1 1 4 2 4 5 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:30 2 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 8 ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ * 38:26 16 6/15 40% 1/6 16.7% 5/9 55.6% 3/4 75% 3 4 7 6 4 1 1 4 4 23 10 ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12:46 6 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 3/3 100% 1 1 2 1 1 0 0 2 1 9 13 ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ΚΟΛΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ * 29:11 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/4 75% 3 5 8 3 0 0 0 4 4 14 18 ΜΠΑΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ * 21:26 2 1/5 20% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 19 ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:18 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 1 1 -1 25 ΓΑΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20:49 10 4/7 57.1% 2/3 66.7% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 1 3 1 9 41 ΤΑΤΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 18:08 11 5/8 62.5% 1/3 33.3% 4/5 80% 0/0 0% 2 0 2 1 0 0 1 1 1 10 Team/Coaches 2 2 8 / 14 TOTAL 97 34/83 41% 13/39 33.3% 21/44 47.7% 16/20 80% 10 17 27 20 12 2 10 23 20 95