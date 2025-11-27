Τρίκαλα - Μαχητές Πειραματικού 97-103: Απόδραση με «καυτό» Νώτη

Την 6η νίκη σε 10 ματς βρήκε η ομάδα του Πειραματικού, επικρατώντας των Τρικάλων με 103-97 στην παράταση.

Οι Μαχητές Πειραματικού, επικράτησαν των Τρικάλων με 103-97 στην παράταση, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, βρήκε την 6η νίκη της σε 10 ματς, ανεβαίνοντας στα πάνω «διαζώματα» του βαθμολογικού πίνακα, στον ματς «θρίλερ» που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Τρίκαλα - Μαχητές Πειραματικού: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για τα Τρίκαλα, που εκμεταλλεύτηκαν τα τρία λάθη του Πειραματικού, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα.(18-9) 8’.

Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση με τον Αμπαρά να ευστοχεί σε τρίποντο, τρέχοντας σερί 9-2 (20-18), 10’.

 

Στην εξέλιξη του δευτέρου δεκαλέπτου, αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με τα λάθη να υπερτερούν στις επιθέσεις και των δύο.

Το ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να ελέγχουν τον ρυθμό, έχοντας 65% ευστοχία στα δίποντα και πήγαν στα αποδυτήρια με +4 (43-39), 20’.

Οι Μαχητές Πειραματικού, ξεκίνησαν πιο ορεξάτοι και με μεγαλύτερη συγκέντρωση το δεύτερο μέρος, παίρνοντας το προβάδισμα, με ένα τρίποντο του Ντάρλιστον, στέλνοντας τη διαφορά στους 11 (46-57), 27’.

Στο φινάλε του αγώνα, η ομάδα των Τρικάλων, μείωσαν τη διαφορά στους 5 (64-69) 33' με τρίποντο του Τζόουνς.

Με δύο λεπτά να απομένουν ο Τσαφαράς μείωσε στο καλάθι για τα Τρίκαλα, μέχρι να πάρει την μπάλα ο Ντάρλιστον για να δώσει εκ νέου +5 στην ομάδα του (76-81), 38'.

Ο Τζόουνς το έκανε «θρίλερ» στο φινάλε, ευστόχησε σε δύο τρίποντα και στη συνέχεια με κλέψιμο και εύστοχο λέι απ, έβαλε την ομάδα του μπροστά με 12 δευτερόλπετα να απομένουν.

Ο Κατσαμούρης, κέρδισε φάουλ με τέσσερα δευτερόλεπτα για τη λήξη, ευστόχησε σε μία βολή (86-86) και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι, «καθάρισαν» την αναμέτρηση, πραγματοποιώντας συνολικό σερί 17-11 σε πέντε λεπτά και επικράτησαν με τελικό σκορ 103-97, παίρνοντας την 6η τους νίκη στην Elite League.

Τα δεκάλεπτα: (23-20),(43-39),(56-66)(86-86),(παρ. 103-97)

MVP ΗΤΑΝ Ο…Γιώργος Νώτης με 26 πόντους (12/13 δίποντα, 2/2 βολές), 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Τάιρελ Τζόουνς, έχοντας 28 πόντους
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 12 κλεψίματα των Τρικάλων.

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ BASKETFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKFOEF
#Players
0TYRELL JR DYBELL JONES *42:35289/2240.9%5/1145.5%4/1136.4%5/683.3%01186023527
3GAZELAS NICHOLAS-JAMES *31:51155/1631.3%3/1127.3%2/540%2/366.7%0110011424
5ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ04:3021/250%0/10%1/1100%0/00%0000102010
8ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ *38:26166/1540%1/616.7%5/955.6%3/475%34764114423
10ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ12:4661/250%1/250%0/00%3/3100%1121100219
13ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
16ΚΟΛΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *29:1172/540%0/00%2/540%3/475%35830004414
18ΜΠΑΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ *21:2621/520%0/10%1/425%0/00%0330001100
19ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ05:1800/10%0/10%0/00%0/00%000100111-1
25ΓΑΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ20:49104/757.1%2/366.7%2/450%0/00%1230001319
41ΤΑΤΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ18:08115/862.5%1/333.3%4/580%0/00%20210011110
Team/Coaches228 / 14
TOTAL9734/8341%13/3933.3%21/4447.7%16/2080%1017272012210232095
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟMINPTSFT2PTS3PTSFGREBASTSTLBLKTOPFFOEF
1ΑΜΠΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ21:04168/8100%1/1100%2/450%3/560%03331033518
5BANKS III DARYL LEE *38:141611/11100%1/520%1/333.3%2/825%02262041716
6ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *19:0520/00%1/333.3%0/10%1/425%1232000404
7ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΛΙΑΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
8ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *33:2891/425%4/666.7%0/20%4/850%23561011313
9ΝΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *38:51262/2100%12/1392.3%0/00%12/1392.3%54950042335
10ΚΥΡΓΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ00:4300/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ10:1260/00%3/475%0/10%3/560%03321102011
15ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ12:5730/00%0/00%1/1100%1/1100%0113002405
42DUBAR DARLINSTONE MILES *36:54254/666.7%6/1250%3/742.9%9/1947.4%191021351524
95ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ13:3200/00%0/00%0/10%0/10%1122101203
Team/Coaches12Fast Breaks: 9/1310
TOTALS10326/3183.9%28/4463.6%7/2035%35/6454.7%1028383174202023129
@Photo credits: eurokinissi, (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI)
     

