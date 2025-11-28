Κόροιβος - Νίκη Βόλου 96-78: «Ανάσα» με επιστροφή στις νίκες

Ο Κόροιβος επκράτησε της Νίκης Βόλου με 96-78, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Την 5η νίκη στην Elite League, βρήκε ο Κόροιβος, επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 96-78, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Αμαλιάδας, βρήκε την πρώτη της νίκη, ύστερα από τρεις συνεχόμενες ήττες και ισοφάρισε το ρεκόρ με 5 νίκες και ισάριθμες ήττες, σε 10 παιχνίδια.

Κόροιβος Αμαλιάδας - Νίκη Βόλου: Ο αγώνας

Από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ και η μία ισοπαλία να διαδέχεται την άλλη. Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ο Κόροιβος είχε καλύτερες επιλογές στην επίθεση, κλείνοντας την περίοδο με +3 (28-25) και τον Βάρνερ πρώτο σκόρερ, όντας άχαστος εντός παιδιάς με 11 πόντους (4/4 δίποντα!, 1/1 τρίποντα).

Ο Κόροιβος ξεκίνησε καλύτερα το δεύτερο δεκάλεπτο, τρέχοντας ένα σερί 6-0 με τον Λεμπέση να ευστοχεί σε δύο σερί τρίποντα, κάνοντας το (36-29) 14’.

 

Η ομάδα της Αμαλιάδας, συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και προς το τέλος του ημιχρόνου, στέλνοντας τη διαφορά στο μέγιστο της τιμής της (46-30), 17’.
Η Νίκη Βόλου έτρεξε ένα σερί 11-5, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στους 10, (51-41), 20’.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ομάδα του Βόλου να βγάζει αντίδραση και να γυρνάει, την τροπή της αναμέτρησης από το πρώτο μέρος, μειώνοντας τη διαφορά μέχρι και το καλάθι. (63-61) 29’.

Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι έκαναν νέα αντεπίθεση και με καλάθι του Βάρνερ, έκαναν το (77-65), στέλνοντας εκ νέου τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο, οκτώ λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Οι φιλοξενούμενοι με δύο εύστοχες βολές από τον Μπακέα, πλησίασαν ξανά στους 10 (87-77), τρία λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού.

Το φινάλε του αγώνα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Κόροιβο να ελέγχει τον ρυθμό και να παίρνει εν τέλει εύκολα το «ροζ φύλλο αγώνα» με τελικό σκορ 96-78


Τα δεκάλεπτα: (28-25),(51-41),(69-63),(96-78)

MVP ΗΤΑΝ Ο... Λέσλι Βάρνερ με 27 πόντους (10/14 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Τάιλερ Τζόνσον με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 47 ριμπάουντ του Κοροίβου.

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKFOEFF
#Players
0ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ14:1320/20%0/20%0/00%2/2100%741100201113
1ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
2ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΙΤΕΡ-ΤΖΕΙΜΣ18:10155/1145.5%1/425%4/757.1%1/1100%11233001217
4SLATER II COLIN EDWARDEUX *32:11226/1637.5%1/1100%5/1533.3%5/683.3%02242021517
6ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ10:3900/30%0/00%0/30%0/00%0113001200
8ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ *18:0521/425%1/333.3%0/10%0/00%2020110403
10ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ *17:3442/450%2/366.7%0/10%0/00%0442001317
11VARNER II LESLEY-CORTEZ *31:412712/1675%10/1471.4%2/2100%1/250%24650044429
12ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *22:27125/862.5%5/771.4%0/10%2/2100%641010002320
13ΚΑΤΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ10:5321/333.3%1/250%0/10%0/00%0221102102
14ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ24:07105/1050%5/955.6%0/10%0/20%25712012412
Team/Coaches101
TOTAL2009637/7748.1%26/4557.8%11/3234.4%11/1573.3%2027472021119320120
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1LUSANE JOSHUA GARDNER24:5641/616.7%1/616.7%0/00%2/366.7%213121114
3JOHNSON TYLER-ANTOINO *37:45199/1947.4%8/1553.3%1/425%0/00%0554342016
4ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ01:0600/00%0/00%0/00%0/00%000000000
7ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *13:0373/560%2/366.7%1/250%0/10%224033005
9ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ02:2600/00%0/00%0/00%0/00%101000001
13ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *23:0652/633.3%2/633.3%0/00%1/250%101531117
19ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *21:3692/633.3%1/425%1/250%4/4100%2351210010
21ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *31:57165/1145.5%5/1145.5%0/00%6/6100%1670100017
24ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ04:1231/250%1/250%0/00%1/250%112000104
33ΜΠΑΚΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ16:0851/425%0/00%1/425%2/366.7%022220005
51ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ23:45103/742.9%1/250%2/540%2/2100%0333301013
Team/Coaches10101
TOTAL2007827/6640.9%21/4942.9%6/1735.3%18/2378.3%1023331620116280

@Photo credits: eurokinissi,  (ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR)
     

