Την 5η νίκη στην Elite League, βρήκε ο Κόροιβος, επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 96-78, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Αμαλιάδας, βρήκε την πρώτη της νίκη, ύστερα από τρεις συνεχόμενες ήττες και ισοφάρισε το ρεκόρ με 5 νίκες και ισάριθμες ήττες, σε 10 παιχνίδια.

Κόροιβος Αμαλιάδας - Νίκη Βόλου: Ο αγώνας

Από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ και η μία ισοπαλία να διαδέχεται την άλλη. Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ο Κόροιβος είχε καλύτερες επιλογές στην επίθεση, κλείνοντας την περίοδο με +3 (28-25) και τον Βάρνερ πρώτο σκόρερ, όντας άχαστος εντός παιδιάς με 11 πόντους (4/4 δίποντα!, 1/1 τρίποντα).

Ο Κόροιβος ξεκίνησε καλύτερα το δεύτερο δεκάλεπτο, τρέχοντας ένα σερί 6-0 με τον Λεμπέση να ευστοχεί σε δύο σερί τρίποντα, κάνοντας το (36-29) 14’.

Η ομάδα της Αμαλιάδας, συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και προς το τέλος του ημιχρόνου, στέλνοντας τη διαφορά στο μέγιστο της τιμής της (46-30), 17’.

Η Νίκη Βόλου έτρεξε ένα σερί 11-5, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στους 10, (51-41), 20’.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ομάδα του Βόλου να βγάζει αντίδραση και να γυρνάει, την τροπή της αναμέτρησης από το πρώτο μέρος, μειώνοντας τη διαφορά μέχρι και το καλάθι. (63-61) 29’.

Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι έκαναν νέα αντεπίθεση και με καλάθι του Βάρνερ, έκαναν το (77-65), στέλνοντας εκ νέου τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο, οκτώ λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Οι φιλοξενούμενοι με δύο εύστοχες βολές από τον Μπακέα, πλησίασαν ξανά στους 10 (87-77), τρία λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού.

Το φινάλε του αγώνα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Κόροιβο να ελέγχει τον ρυθμό και να παίρνει εν τέλει εύκολα το «ροζ φύλλο αγώνα» με τελικό σκορ 96-78



Τα δεκάλεπτα: (28-25),(51-41),(69-63),(96-78)

MVP ΗΤΑΝ Ο... Λέσλι Βάρνερ με 27 πόντους (10/14 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Τάιλερ Τζόνσον με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 47 ριμπάουντ του Κοροίβου.

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK FO EFF # Players 0 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14:13 2 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 7 4 11 0 0 2 0 1 1 13 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΙΤΕΡ-ΤΖΕΙΜΣ 18:10 15 5/11 45.5% 1/4 25% 4/7 57.1% 1/1 100% 1 1 2 3 3 0 0 1 2 17 4 SLATER II COLIN EDWARDEUX * 32:11 22 6/16 37.5% 1/1 100% 5/15 33.3% 5/6 83.3% 0 2 2 4 2 0 2 1 5 17 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10:39 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 3 0 0 1 2 0 0 8 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ * 18:05 2 1/4 25% 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 0 1 1 0 4 0 3 10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ * 17:34 4 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 2 0 0 1 3 1 7 11 VARNER II LESLEY-CORTEZ * 31:41 27 12/16 75% 10/14 71.4% 2/2 100% 1/2 50% 2 4 6 5 0 0 4 4 4 29 12 ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ * 22:27 12 5/8 62.5% 5/7 71.4% 0/1 0% 2/2 100% 6 4 10 1 0 0 0 2 3 20 13 ΚΑΤΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 10:53 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 2 1 0 2 14 ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24:07 10 5/10 50% 5/9 55.6% 0/1 0% 0/2 0% 2 5 7 1 2 0 1 2 4 12 Team/Coaches 1 0 1 TOTAL 200 96 37/77 48.1% 26/45 57.8% 11/32 34.4% 11/15 73.3% 20 27 47 20 21 11 9 3 20 120