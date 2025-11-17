Κόης στο Gazzetta: «Να το απολαύσουμε και να διεκδικήσουμε την άνοδο αν πάμε στο Final Four»

Ο Παναγιώτης Κόης πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση για φέτος, στη νίκη του Πρωτέα Βούλας επί της Δάφνης με 80 - 69, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Elite League και μίλησε στο Gazzetta για τους στόχους της ομάδας φέτος και τη συνεργασία του με τον Coach Καλαμπάκο.

Ο Παναγιώτης Κόης ήταν ο MVP της αναμέτρησης με 29 πόντους, (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα 18/21 βολές), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, με 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και μίλησε στο Gazzetta για τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα του, τη φετινή χρονιά αλλά και για τη συνεργασία του με τον Coach Καλαμπάκο.

Ο Πρωτέας Βούλας έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Η αλλαγή του προπονητή ήταν το «κλειδί», προκειμένου να φτάσει ακόμα πιο μακριά φέτος με πρώτο στόχο την πρόκριση στο Final Four και έπειτα το… όνειρο της ανόδου.

«Ο coach είναι πολύ καλός προπονητής και το δείχνει με τη δουλειά του».

Ο coach Καλαμπάκος επέστρεψε στην Αθήνα και ήδη έχει βάλει τις «βάσεις» για μια καλή πορεία στην Elite League. Στην 8η αγωνιστική μετρά επτά νίκες και μία ήττα, αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες και φαίνεται έμπρακτα πως του δείχνουν την εμπιστοσύνη που χρειάζεται.

Ο Παναγιώτης Κόης αναφέρθηκε στον coach, λέγοντας: «Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του. Ο coach είναι πολύ καλός προπονητής και το δείχνει με τη δουλειά του».

Τη σεζόν 2024-25 ο Πρωτέας έκανε την έκπληξη και βρέθηκε στα playoff, με τον Ηρακλή όμως να του κόβει τα «φτερά» νωρίς, στο όνειρο μιας παρουσίας σε Final Four.

«Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι είναι νωρίς ακόμα, στόχος της ομάδας το Final Four. Να το απολαύσουμε και να διεκδικήσουμε την άνοδο αν πάμε στο Final Four».

Μια δουλεμένη ομάδα που δεν βρίσκεται τυχαία στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η συγκρατημένη αισιοδοξία είναι χαραγμένη στο πρόσωπο κάθε παίκτη έπειτα από νίκη.

Το ίδιο και στον Κόη, που λίγα λεπτά μετά το season best του, αναφέρεται μόνο στον στόχο της ομάδας και στο πως να βελτιώνεται ο ίδιος παιχνίδι με παιχνίδι. Θυμίζουμε πως την περσινή χρονιά, είχε αναδειχθεί ο κορυφαίος πασέρ του πρωταθλήματος.

«Κοιτάζω κάθε εβδομάδα και κάθε παιχνίδι να είμαι καλύτερος για να βοηθάω την ομάδα μου. Με ενδιαφέρει μόνο η νίκη τίποτα άλλο. Αν είμαστε υγιείς και δουλέψουμε πάνω στο πλάνο μας και το βγάλουμε μέσα στο γήπεδο δεν είναι θέμα συγκυρίας με ποιον θα παίξουμε στα play offs. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και να δώσεις το 100% για να μπορέσεις να πάρεις μια άνοδο».

Ο Παναγιώτης Κόης μετράει 12.9 πόντους, 6.9 ριμπάουντ, και 6.7 ασίστ μ.ο στη διοργάνωση.

