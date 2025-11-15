Elite League: Συνέχισαν με νίκες Πρωτέας Βούλας και Δόξα Λευκάδας, επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για Ψυχικό
Πρωτέας Βούλας και Δόξα Λευκάδας συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στην Elite Legaue. Η ομάδα του Πρωτέα πέρασε από την έδρα της Δάφνης, επικρατώντας με 80-69 με τον Κόη να σκοράρει 29 πόντους, ενώ η Δόξα Λευκάδας κέρδισε τον Παπάγο με 77-68.
Επιστροφή στις νίκες για το Ψυχικό που επικράτησε του Αιγαλέου με άνετα με 87-58, με τους φιλοξενούμενους να μένουν στο 0-8. Ενώ τη Δευτέρα (17/11 - 18:30), η 8η αγωνιστική κλείνει με το ντέρμπι της ΝΕ Μεγαρίδας απέναντι στους Βίκος Falcons, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 6-1.
8η αγωνιστική (15-17/11)
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
- ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό 96-63
- Σοφάδες-Τρίκαλα Basket 98-65
- Δάφνη-Πρωτέας Βούλας 69-80
- Ψυχικό-Αιγάλεω 87-58
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Evertech Παπάγου 77-68
- Κόροιβος Αμαλιάδας-Λαύριο Boderm 71-85
- Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός 83-90
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
- 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Vikos Φalcons (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Η Βαθμολογία
- Πρωτέας Βούλας 7-1
- Δόξα Λευκάδας 7-1
- Βίκος Falcons 6-1
- ΝΕ Μεγαρίδας 6-1
- Ψυχικό 5-3
- ΑΓΕΧ 4-4
- Πανερυθραϊκός 4-4
- Κόροιβος 4-4
- Λαύριο 4-4
- ΑΣ Παπάγου 4-4
- Νίκη Βόλου 4-4
- Μαχητές Πειραματικό 4-4
- Σοφάδες 2-6
- Δάφνη 2-6
- Αιγάλεω 0-8
- Τρίκαλα 0-8
Τα Φύλλα Αγώνα
Ψυχικό-Αιγάλεω 87-58
Διαιτητές: Καραπαπάς-Καλογριάς-Παπαδόπουλος Χρ. (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 27-10, 45-22, 70-42, 87-58
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 17 (3), Κουκάς 9 (3), Μπουρνελές 2, Χέντερσον 15 (2), Δήμου 2, Αντωνάκης 8 (2), Καρράς 7, Κούτρας 5 (1), Ζορμπάς 7, Δημάκος 4, Παπαδόπουλος 2, Θεοδώρου 9 (2)
Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Σάρκεϊ 13, Έλμορ 13, Κουτσουμάρης 2, Βέλκος, Λάμπρου, Λόμπας, Κουστένης 8 (1), Δεϊμέζης 11, Ζαραϊδώνης 6 (2), Πρίφτης 5 (1)
ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό 96-63
Διαιτητές: Μπον-Λιότσιος-Βαγγάλης (Κυρτάτας)
Δεκάλεπτα: 21-14, 48-28, 74-41, 96-63
ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 14 (1), Παπαρέγκας 6 (2), Μελισσαράτος 6, Γερομιχαλός 19 (3), Μιχαήλ 6, Χάμιλτον 12, Παΐσιος 3 (1), Νέσης 4, Μητσιμπόνας 3 (1), Κανονίδης 13 (3), Σάμαρτζιτς 8, Ντεμερούκας 2
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Μπανκς 17 (1), Πουρλίδας 2, Λαζάρου, Κατσαμούρης 7, Νώτης 8, Κυργάκης 3, Καρπούζης 6, Χαραλαμπίδης 9 (1), Κέκελης, Καλαϊτζίδης, Ιωάννου 2, Κομνιανίδης 6
Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός 83-90
Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Μαραμής-Κωνσταντινέλλης (Μανασής)
Δεκάλεπτα: 12-31, 33-50, 56-71, 83-90
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 11 (1), Τζόνσον 17, Παπαδόπουλος 5 (1), Μπαλόπουλος 5 (1), Δήμος 6, Καραγεωργίου 5 (1), Σπυρόπουλος 14, Βλαχογιάννης, Μπακέας 5 (1), Νίκολης 6, Τσουμάνης 9
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 14, Σκόρδος, Νκολαΐδης 11 (2), Καμάρας 24 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 29 (3), Δομπρογιάννης, Σταματογιάννης 5, Ιωαννίδης 3 (1), Σιούντρης 4
Σοφάδες-Τρίκαλα Basket 98-65
Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Ταρενίδης-Κανελλίδης (Καρακώστας)
Δεκάλεπτα: 24-19, 50-35, 73-46, 98-65
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 17 (2), Μαυροειδάκος 9 (3), Χατζής 10, Τουλούπης 9 (1), Πασαγιάννης 2, Σκρίνσκι 7 (1), Επαμεινώνδας 6 (2), Ευσταθιάδης 11 (2), Μπουντούρης 10 (2), Πούντος, Σπρίντζιος 14 (3), Καμπερίδης 3
Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 10 (1), Γαζέλας 13 (1), Αργυρούλης 7, Τσαφαράς 7, Κοκορέλης, Μπατατέγας, Κολσούζογλου 3, Μπαλός 7, Πηλίτσης 4, Γαρέζος 6 (2), Τάταρης 8
Δάφνη-Πρωτέας Βούλας 69-80
Διαιτητές: Ξυλάς-Μαρτινάκος-Στρέμπας (Γερός)
Δεκάλεπτα: 19-22, 31-40, 44-57, 69-80
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 17 (3), Τζιβελέκας 19 (4), Δημητρακόπουλος 4, Τοπάλι 3, Καράμπουλας 3, Ετζιάκα 3, Φιλιππάκος 18, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος, Ρεγκούτας
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 7 (1), Μιλεντίγεβιτς 13 (1), Ρις 12, Κόης 29 (1), Δέλγας 2, Πετανίδης 4 (1), Μπέλη 3, Κουρτίδης 8, Βουλγαρόπουλος 2, Μαγιντόμπε
Η 9η αγωνιστική
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
- 17:00 Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος
- 17:00 Vikos Φalcons-Σοφάδες
- 17:00 Τρίκαλα Basket-ΑΓΕΧ
- 17:00 Λαύριο Boderm-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
- 17:00 Evertech Παπάγου-Ψυχικό
- 17:00 Πανερυθραϊκός-Κόροιβος Αμαλιάδας
- 18:00 Μαχητές Πειραματικό-Νίκη Βόλου
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
- 18:30 Αιγάλεω-Δάφνη (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.