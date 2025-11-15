Δείτε τα αποτελέσματα και τους πρωταγωνιστές στα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής της Elite League.

Πρωτέας Βούλας και Δόξα Λευκάδας συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στην Elite Legaue. Η ομάδα του Πρωτέα πέρασε από την έδρα της Δάφνης, επικρατώντας με 80-69 με τον Κόη να σκοράρει 29 πόντους, ενώ η Δόξα Λευκάδας κέρδισε τον Παπάγο με 77-68.

Επιστροφή στις νίκες για το Ψυχικό που επικράτησε του Αιγαλέου με άνετα με 87-58, με τους φιλοξενούμενους να μένουν στο 0-8. Ενώ τη Δευτέρα (17/11 - 18:30), η 8η αγωνιστική κλείνει με το ντέρμπι της ΝΕ Μεγαρίδας απέναντι στους Βίκος Falcons, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 6-1.

8η αγωνιστική (15-17/11)

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό 96-63

Σοφάδες-Τρίκαλα Basket 98-65

Δάφνη-Πρωτέας Βούλας 69-80

Ψυχικό-Αιγάλεω 87-58

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Evertech Παπάγου 77-68

Κόροιβος Αμαλιάδας-Λαύριο Boderm 71-85

Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός 83-90

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Vikos Φalcons (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η Βαθμολογία

Πρωτέας Βούλας 7-1 Δόξα Λευκάδας 7-1 Βίκος Falcons 6-1 ΝΕ Μεγαρίδας 6-1 Ψυχικό 5-3 ΑΓΕΧ 4-4 Πανερυθραϊκός 4-4 Κόροιβος 4-4 Λαύριο 4-4 ΑΣ Παπάγου 4-4 Νίκη Βόλου 4-4 Μαχητές Πειραματικό 4-4 Σοφάδες 2-6 Δάφνη 2-6 Αιγάλεω 0-8 Τρίκαλα 0-8

Τα Φύλλα Αγώνα

Ψυχικό-Αιγάλεω 87-58

Διαιτητές: Καραπαπάς-Καλογριάς-Παπαδόπουλος Χρ. (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 27-10, 45-22, 70-42, 87-58

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 17 (3), Κουκάς 9 (3), Μπουρνελές 2, Χέντερσον 15 (2), Δήμου 2, Αντωνάκης 8 (2), Καρράς 7, Κούτρας 5 (1), Ζορμπάς 7, Δημάκος 4, Παπαδόπουλος 2, Θεοδώρου 9 (2)

Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Σάρκεϊ 13, Έλμορ 13, Κουτσουμάρης 2, Βέλκος, Λάμπρου, Λόμπας, Κουστένης 8 (1), Δεϊμέζης 11, Ζαραϊδώνης 6 (2), Πρίφτης 5 (1)

ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό 96-63

Διαιτητές: Μπον-Λιότσιος-Βαγγάλης (Κυρτάτας)

Δεκάλεπτα: 21-14, 48-28, 74-41, 96-63

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 14 (1), Παπαρέγκας 6 (2), Μελισσαράτος 6, Γερομιχαλός 19 (3), Μιχαήλ 6, Χάμιλτον 12, Παΐσιος 3 (1), Νέσης 4, Μητσιμπόνας 3 (1), Κανονίδης 13 (3), Σάμαρτζιτς 8, Ντεμερούκας 2

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Μπανκς 17 (1), Πουρλίδας 2, Λαζάρου, Κατσαμούρης 7, Νώτης 8, Κυργάκης 3, Καρπούζης 6, Χαραλαμπίδης 9 (1), Κέκελης, Καλαϊτζίδης, Ιωάννου 2, Κομνιανίδης 6

Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός 83-90

Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Μαραμής-Κωνσταντινέλλης (Μανασής)

Δεκάλεπτα: 12-31, 33-50, 56-71, 83-90

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 11 (1), Τζόνσον 17, Παπαδόπουλος 5 (1), Μπαλόπουλος 5 (1), Δήμος 6, Καραγεωργίου 5 (1), Σπυρόπουλος 14, Βλαχογιάννης, Μπακέας 5 (1), Νίκολης 6, Τσουμάνης 9

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 14, Σκόρδος, Νκολαΐδης 11 (2), Καμάρας 24 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 29 (3), Δομπρογιάννης, Σταματογιάννης 5, Ιωαννίδης 3 (1), Σιούντρης 4

Σοφάδες-Τρίκαλα Basket 98-65

Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Ταρενίδης-Κανελλίδης (Καρακώστας)

Δεκάλεπτα: 24-19, 50-35, 73-46, 98-65

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 17 (2), Μαυροειδάκος 9 (3), Χατζής 10, Τουλούπης 9 (1), Πασαγιάννης 2, Σκρίνσκι 7 (1), Επαμεινώνδας 6 (2), Ευσταθιάδης 11 (2), Μπουντούρης 10 (2), Πούντος, Σπρίντζιος 14 (3), Καμπερίδης 3

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 10 (1), Γαζέλας 13 (1), Αργυρούλης 7, Τσαφαράς 7, Κοκορέλης, Μπατατέγας, Κολσούζογλου 3, Μπαλός 7, Πηλίτσης 4, Γαρέζος 6 (2), Τάταρης 8

Δάφνη-Πρωτέας Βούλας 69-80

Διαιτητές: Ξυλάς-Μαρτινάκος-Στρέμπας (Γερός)

Δεκάλεπτα: 19-22, 31-40, 44-57, 69-80

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 17 (3), Τζιβελέκας 19 (4), Δημητρακόπουλος 4, Τοπάλι 3, Καράμπουλας 3, Ετζιάκα 3, Φιλιππάκος 18, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος, Ρεγκούτας

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 7 (1), Μιλεντίγεβιτς 13 (1), Ρις 12, Κόης 29 (1), Δέλγας 2, Πετανίδης 4 (1), Μπέλη 3, Κουρτίδης 8, Βουλγαρόπουλος 2, Μαγιντόμπε

Η 9η αγωνιστική

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Vikos Φalcons-Σοφάδες

17:00 Τρίκαλα Basket-ΑΓΕΧ

17:00 Λαύριο Boderm-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Evertech Παπάγου-Ψυχικό

17:00 Πανερυθραϊκός-Κόροιβος Αμαλιάδας

18:00 Μαχητές Πειραματικό-Νίκη Βόλου

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου