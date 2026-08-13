Βλάχοβιτς, ο «χρυσός» λογαριασμός της Γιουβέντους: 2,38 εκατ. ευρώ για κάθε γκολ!

Ο Βλάχοβιτς αποχωρεί από τη Γιουβέντους για την Μπεσίκτας, αφήνοντας πίσω του έναν λογαριασμό που προκαλεί… ίλιγγο.

Η εποχή του Ντούσαν Βλάχοβιτς στη Γιουβέντους ολοκληρώνεται οριστικά, με τον Σέρβο επιθετικό να ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας. Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη μεταγραφή του από τη Φιορεντίνα, ο Σέρβος αποχωρεί από το Τορίνο έχοντας πετύχει 68 γκολ σε 168 συμμετοχές, αφήνοντας πίσω του όμως και έναν ιδιαίτερα βαρύ οικονομικό απολογισμό για τους Μπιανκονέρι.

Συνολικά, η επένδυση της Γιουβέντους για τον Σέρβο φορ ανέρχεται σε 162,13 εκατ. ευρώ, αν συνυπολογιστούν οι μικτές αποδοχές του μαζί με το κόστος της μεταγραφής. Από το ποσό αυτό, 76,78 εκατ. ευρώ αφορούν τους μισθούς του, ενώ 85,36 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στις συνολικές αποσβέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα 70 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν στη Φιορεντίνα για τη μεταγραφή, περίπου 10 εκατ. ευρώ σε προμήθειες προς τους εκπροσώπους του, καθώς και επιπλέον ποσά που προέκυψαν από μπόνους.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική όταν το συνολικό κόστος συγκριθεί με την προσφορά του μέσα στο γήπεδο. Κάθε ένα από τα 68 γκολ του Βλάχοβιτς κόστισε στη Γιουβέντους περίπου 2,38 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις από σεζόν σε σεζόν.

Την περίοδο 2023-24, όταν ο Σέρβος πέτυχε 18 γκολ, το κόστος ανά τέρμα είχε περιοριστεί στα 1,81 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, την τελευταία σεζόν εκτοξεύτηκε στα 4,18 εκατ. ευρώ ανά γκολ, καθώς ο Βλάχοβιτς σημείωσε μόλις 10 τέρματα, με το συνολικό κόστος του να φτάνει τα 41,75 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη είναι και η εικόνα σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές. Οι 168 εμφανίσεις του με τη φανέλα της Γιουβέντους αντιστοιχούν σε μέσο κόστος περίπου 965.000 ευρώ ανά παιχνίδι. Το συγκεκριμένο ποσό αυξήθηκε σταδιακά με την πάροδο των ετών, από τις 680.000 ευρώ ανά συμμετοχή το 2021-22, στις 948.886 ευρώ το 2024-25. Την τελευταία σεζόν, μάλιστα, το κόστος εκτοξεύτηκε στα 1,82 εκατ. ευρώ ανά εμφάνιση, καθώς αγωνίστηκε σε μόλις 23 παιχνίδια.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το κόστος ανά λεπτό συμμετοχής. Σε τέσσερα και πλέον χρόνια στη Γιουβέντους, ο Βλάχοβιτς κατέγραψε συνολικά 10.766 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Με βάση το συνολικό κόστος των 162,13 εκατ. ευρώ, κάθε λεπτό του Σέρβου επιθετικού κόστισε κατά μέσο όρο περίπου 15.060 ευρώ στον ιταλικό σύλλογο.

Η τελευταία σεζόν ήταν και πάλι η πιο επιβαρυντική. Σε μόλις 1.162 λεπτά συμμετοχής, το κόστος ανήλθε σε 41,75 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 35.930 ευρώ για κάθε λεπτό που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Βλάχοβιτς φεύγει, λοιπόν, από το Τορίνο έχοντας αφήσει πίσω του 68 γκολ και 168 συμμετοχές, αλλά και έναν λογαριασμό που ξεπέρασε τα 162 εκατ. ευρώ. Οι αριθμοί αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος της επένδυσης της Γιουβέντους και, ταυτόχρονα, το υψηλό κόστος που είχε τελικά κάθε γκολ, κάθε συμμετοχή και κάθε λεπτό του Σέρβου επιθετικού με τη φανέλα των Μπιανκονέρι.