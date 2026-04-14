Νάγια Στολίγκα πώς είναι να παίζεις σε γυναικεία ομάδα από την Έκτη Δημοτικού και να φτάνεις από τα 16 στην Εθνική Ελλάδας;

Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα...

Την τρίτη της χρονιά στην ομάδα των Εσπερίδων, άρχισαν οι διακρίσεις για την ίδια και ήταν μόλις 16 ετών και τότε μάλιστα ήρθε η καταπληκτική στιγμή για τη Νάγια, όταν ένιωσε πραγματικά περήφανη για τον εαυτό της. Η πρώτη της κλήση για την Εθνική, ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα.

«Στην τρίτη μου χρονιά στις Εσπερίδες στα 16 μου, στην πρώτη χρονιά που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα κορασίδων και το πρωτάθλημα νεανίδων, χτύπησε για πρώτη φορά το τηλέφωνό μου και μου είπαν ότι με θέλουν στην Εθνική.

Είχαμε πάει στο Πανελλήνιο Νεανίδων πρώτα, όπου είχα παίξει πολύ καλή, η ομάδα μου πήγε πολύ καλά. Και μετά, κατευθείαν, τον Ιούνιο, πήγαμε στην Εθνική Κορασίδων. Εκεί ήμασταν ακόμα πιο καλές».

Η επόμενη ερώτηση που έγινε στη Νάγια ήταν πώς έμαθε για την κλήση και πώς αντέδρασε όταν είδε το όνομά της στο σάιτ της ΕΟΚ.

«Είχε πάει εκεί ο coach Χρηστάκης και μας έβλεπε. Εν τω μεταξύ, είχαμε βγει τρίτες και είχα παίξει πολύ καλά και στα δύο Πανελλήνια. Και σε μια φάση έγραφαν στο σάιτ της ΕΟΚ τις κλήσεις για να μας πάρουν στην Εθνική Κορασίδων. Και δεν περίμενα να έχει το όνομά μου μέσα. Γιατί, δεν είχα μπει ούτε στην καλύτερη πεντάδα, ούτε ήμουν πρώτη σκόρερ ή οτιδήποτε.

Αλλά κάτι είχε δει ο coach και με πήρε. Και μετά πήγαμε στην Αρναία, κάναμε προετοιμασία, δηλαδή διπλές προπονήσεις και είχα δείξει πολύ καλό χαρακτήρα. Ήμουν πολύ καλή στην προπόνηση οπότε με πήρε».

Πόσο εύκολο ήταν για μια 16χρονη να χάσει τις διακοπές της ήταν το ερώτημα στο μυαλό κάθε λογικού ανθρώπου. Ένας «φυσιολογικός» άνθρωπος περιμένει την περίοδο των διακοπών σαν… τρελός, μετρώντας αντίστροφα από τα Χριστούγεννα τα Σαββατοκύριακα που απομένουν για να ξυπνήσει και να μην έχει στο μυαλό του τη δουλειά. Πόσο μάλλον μια 16χρονη κοπέλα, η οποία έχει συνδυάσει όλη το χειμώνα, σχολείο-προπόνηση-σπίτι.

Η Νάγια όμως έχει διαφορετική αντίληψη. Απολαμβάνει τις ώρες που περνάει εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ…

«Δεν είχα κανένα πρόβλημα να χάσω το καλοκαίρι μου, παρότι ήμουν 16 χρονών, διότι ήταν το όνειρό μου να πάω στην Εθνική. Ήθελα να έχω μπλούζα της Εθνικής, να έχω το όνομά μου στην Εθνική. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε τελειώσει 27 Αυγούστου, 28 γυρίσαμε, οπότε διακοπές δεν έκανα καθόλου. Μετά ξεκίνησα κατευθείαν με την ομάδα».

Σχετικά με το πώς συνδύαζε σχολείο, προπονήσεις και διάβασμα απάντησε:

«Διάβαζα όσο μπορούσα. Έκανα ιδιαίτερα, γιατί δεν μπορούσα να πάω φροντιστήριο και να βάλω ώρες. Ευτυχώς όμως με βοήθησε η θεία μου η φιλόλογος. Αλλά, έβαζα το μπάσκετ πιο πάνω. Δεν μπορούσα να κάνω και αλλιώς.

Δεν μου έβγαινε το πρόγραμμα, λόγω των ωραρίων, αλλά μου άρεσε περισσότερο να παίζω μπάσκετ, παρά να διαβάζω».



Η Νάγια έχει περάσει στο πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, όμως οι υποχρεώσεις της στο μπάσκετ δεν της έχουν επιτρέψει να πάει.

«Μ' αρέσει και η αθλητική δημοσιογραφία, όπως και η φαρμακευτική».

Πώς ένιωσες την πρώτη φορά που κατάλαβες ότι θα παίξεις στην Εθνική;

«Ένιωσα το όνειρό μου πραγματοποιείται και είχα μία εβδομάδα για να προετοιμαστώ. Από όταν γύρισα, γιατί παίζαμε στην Καλαμάτα, όταν γύρισα στην Αθήνα, έπρεπε να προετοιμαστώ για να πάω στην εθνική.

Είχα τρελαθεί, έβαζα πλυντήρια, έκανα και προπονήσεις, γιατί ήθελα να είμαι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, δεν ξεκουράστηκα καθόλου. Αλλά εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ.

Πήγα για ταξίδια, γνώρισα πάρα πολλές κοπέλες με τις οποίες ακόμα μιλάω μαζί τους, είναι φίλες μου».

**Η φωτογραφία είναι από το EuroBasket U18 Β' κατηγορίας στη Σόφια, όπου είχε αναδειχθεί μέλος της καλύτερης 5αδας.