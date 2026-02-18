Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ και τον Πρωτέα Βούλας στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών,

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω την ήττα από τον Παναθηναϊκό και επικράτησε τους Παναθλητικού σε ματς που εξελίχθηκε σε ντέρμπι με 92-91. Κορυφαία για τις Θεσσαλονικές η Μέιμπρεϊ που τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, ενώ για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισε η Άνταμς με 25 και η Κάρτερ που πέτυχε και αυτή 25.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 6 νίκες και 12 ήττες, την ώρα που ο Παναθλητικός βρίσκεται στην 7η με 8-10.

ΠΑΟΚ-Παναθλητικός 92-91

Διαιτητές: Λόρτος-Αναστασιάδης-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 17-20, 40-41, 68-66, 92-91

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Κυπριανού 5(1), Γουίλιαμς 13(2), Γιαννούδη, Βιντσιλαίου 6, Μέιμπρεϊ 20(1), Παπαϊωάννου 2, Μανίς 24(2), Μπαντού 12(4).

Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 25, Αυτζή 4, Παντώτη, Βασιλείου 4, Κάρτερ 25, Γκέλντοφ 15(3), Λόβιλ 18(3).

Επιστροφή στις νίκες και για τον Πρωτέα που είχε εύκολο μεσημέρι και επικράτησε στα Γιάννινα με 53-77. Έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση η ομάδα της Βούλας κατάφερε να επιβληθεί και να έχει τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και με κορυφαία την Γιένσεν που έβαλε 29 πόντους, πανηγύρισε την 9η νίκη της στη χρονιά.

Στον αντίποδα μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε η Σαρηγιαννίδου που τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους!

ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Β. 53-77

Διαιτητές: Τζιοπάνος-Κατωτικίδης-Λουλουδιάδης

Δεκάλεπτα: 10-15, 24-43, 38-64, 53-77

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 16(1), Καράλη 2, Σαρηγιαννίδου 20(1), Μαρίνη 6, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου 3(1), Μούρερ, Σίγκλετον 6.

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 8(2), Ανδρικοπούλου 3(1), Χουσελά, Σακελλαρίου 4(1), Μπόικο 3(1),Γιένσεν 29(5), Τουμπανιάρη, Αναστασοπούλου 7(1), Μάλι 12(2), Ράιαν 11.