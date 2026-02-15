Παναθηναϊκός (Γ) - ΠΑΟΚ (Γ) 91-77: Με «μαγική» Πρινς έφτασε τις 16 νίκες!
Τις 16 νίκες στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών έφτασε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 91-77 για την 19η αγωνιστική.
Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ είχε σε καταπληκτική μέρα την Σεντόνα Πρινς που πέτυχε τρομερό double - double, τελειώνοντας της αναμέτρησης με 29 πόντους (8/8 δίποντα!, 13/13 βολές), 11 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Άξια συμπαραστάτρια για τις «πράσινες» ήταν η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, που πέτυχε 18 πόντους. Στον αντίποδα για τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε η Μάμπρεϊ με 21 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 17-18, 47-37, 72-57, 91-77
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 91-77
Διαιτητές: Βαγγάλης-Αναστασόπουλος-Παπαδάκη
Δεκάλεπτα: 17-18, 42-37, 72-57, 91-77
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 8, Φιτζέραλντ 5(1), Σταμολάμπρου 18(2), Κωτούλα, Μπράουν 6, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 6, Σπανού 10(2), Πολυμένη 4, Κρίμιλη 3(1), Χατζηγιακουμή 2, Πρινς 29.
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 3(1), Γουίλιαμς 17(4), Ράπτη, Γιαννούδη 2, Ράτζα, Μέιμπρεϊ 21(2), Παπαϊωάννου, Μανίς 14, Μπαντού 20(5).
Με νίκες συνέχισαν Νέα Ιωνία και Παναθλητικός
Η Νέα Ιωνία πήρε το «διπλό» μέσα στον Βόλο, επικρατώντας της Ανόρθρωσης με 87-91, με την Γκριγκς να πετυχαίνει 25 πόντους και να... οδηγεί την ομάδα της προς την 6η νίκη. Ο Παναθλητικός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Πας Γιάννινα και τον «διέλυσε» με 86-50. Κορυφαία για τις γηπεδούχες η Κάρτερ ,με 26 πόντους!
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Ανόρθωση Βόλου – Ιωνία 87-91
Διαιτητές: Δέλλας-Αθανασιάδης-Κάννης
Δεκάλεπτα: 29-24, 49-45, 68-70, 87-91
Ανόρθωση Βόλου (Βλιώρας): Σουλτάνη 6(2), Γιαπιτζόγλου 7(1), Σιουμουρέκη, Σαμαντά, Κουτσουνούρη 12(3), Βερτ 27(5), Τόμπσον 23(3), Μπατλ 12.
Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη 6(2), Καραγιάννη 16(2), Γκριγκς 25(7), Τσιανάκα 4(1), Φουράκη 2, Κλαρκ 17(1), Τζάκσον 12(1), Στογιανόφσκα 8(2), Ευμορφοπούλου 1.
Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα 86-50
Διαιτητές: Παζώλης-Παπαγιώτης-Γεωργούλης
Δεκάλεπτα: 27-16, 48-31, 71-36, 86-50
Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 16(2), Ντιόπ, Βίγκα 2, Αυτζή 4(1), Παντώτη, Βασιλείου 2, Κάρτερ 26(2), Γκέλντοφ 11(1), Σύρπα 4, Λόβιλ 20(2), Κακαρά 1.
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 17(1), Καράλη 10(1), Σαρηγιαννίδου 6, Μαρίνη 4, Τριανταφύλλου, Ξανθοπούλου 3(1), Μούρερ 2, Σίγκλετον 6, Καμπερίδου 2.
Αποτελέσματα 19ης Αγωνιστικής (15/2)
- Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός Quallco 84-92 (παρ.)
- Ανόρθωση Βόλου-Ιωνία 87-91
- Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα 86-50
- Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 91-77
H βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 35 1506-1135 371
2) Παναθηναϊκός 33 1510-1156 354
3) Ολυμπιακός 31 1458-1179 279
4) ΠΑΣ Γιάννινα 27 1211-1331 -120
5) Πανσερραϊκός 26 1197-1187 10
6) Πρωτέας Βούλας 26 1371-1367 4
7) Παναθλητικός 25 1274-1329 -55
8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 23 1151-1267 -116
9) ΠΑΟΚ 22 1277-1440 -163
10) Αμύντας 19 1126-1353 -227
11) Ανόρθωση Βόλου 18 1163-1500 -337
Η επόμενη αγωνιστική (20η, 17-18/2)
- ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας
- ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Παναθηναϊκός
- Αμύντας-Ανόρθωση Βόλου
- Πανσερραϊκός –Ολυμπιακός
- ΠΑΟΚ-Παναθλητικός
- Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco
