Ο Κρίς Σμιθ πραγματοποίησε την πιο εντυπωσιακή φάση της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τη Μύκονο.

Ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει καλύτερα τον προημιτελικό κόντρα στη Μύκονο, σκοράροντας 30 πόντους στην πρώτη περίοδο, με τον Κρις Σμιθ να χαρίζει θέαμα στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης του «γηραιού», βρήκε χώρο μετά από ένα επιθετικό ριμπάουντ που πήρε και απογειώθηκε στο καλάθι της Μυκόνου, προσφέροντας ένα μοναδικό hghlight στην αναμέτρηση με την εκπνοή της 1ης περιόδου, με τον ίδιο να φτάνει τους τέσσερις πόντους.