Final 8 Κυπέλλου Ελλάδος: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σμιθ
Ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει καλύτερα τον προημιτελικό κόντρα στη Μύκονο, σκοράροντας 30 πόντους στην πρώτη περίοδο, με τον Κρις Σμιθ να χαρίζει θέαμα στο φινάλε του δεκαλέπτου.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης του «γηραιού», βρήκε χώρο μετά από ένα επιθετικό ριμπάουντ που πήρε και απογειώθηκε στο καλάθι της Μυκόνου, προσφέροντας ένα μοναδικό hghlight στην αναμέτρηση με την εκπνοή της 1ης περιόδου, με τον ίδιο να φτάνει τους τέσσερις πόντους.
Δείτε τη φάση:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.