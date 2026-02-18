Final 8 Κυπέλλου Ελλάδος: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σμιθ

Παναγιώτης Αρταβάνης
smith_intime

bet365

Ο Κρίς Σμιθ πραγματοποίησε την πιο εντυπωσιακή φάση της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τη Μύκονο.

Ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει καλύτερα τον προημιτελικό κόντρα στη Μύκονο, σκοράροντας 30 πόντους στην πρώτη περίοδο, με τον Κρις Σμιθ να χαρίζει θέαμα στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης του «γηραιού», βρήκε χώρο μετά από ένα επιθετικό ριμπάουντ που πήρε και απογειώθηκε στο καλάθι της Μυκόνου, προσφέροντας ένα μοναδικό hghlight στην αναμέτρηση με την εκπνοή της 1ης περιόδου, με τον ίδιο να φτάνει τους τέσσερις πόντους.

Δείτε τη φάση:

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα