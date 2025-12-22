Οι Τίμι Άλεν, Μπριν Ταϊρί και Πάτρικ Μπέβερλι παρέλαβαν τα νέα τους οχήματα για να κινούνται με άνεση στην Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε νέα εποχή με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να έχει τα ηνία της ομάδας και οι επενδύσεις φαίνονται σε όλους τους τομείς.

Γρήγορα, γρήγορα, ο Δικέφαλος προχώρησε σε νέες προσθήκες δείχνοντας πως ο στόχος είναι η αναβάθμιση της ομάδας. Γι' αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε ο Τίμι Άλεν, ο Μπριν Ταϊρί και ο Πάτρικ Μπέβερλι με σκοπό να ενισχυθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσθέτοντας εμπειρία και ταλέντο.

Οι τρεις νέοι παίκτες της ομάδας πέρα από το γεγονός ότι μετακόμισαν στην πρωτεύουσα του Βορρά, κινούνται πλέον με άνεση, ασφάλεια και στυλ, χάρη στα νέα τους αυτοκίνητα από τη ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ AutoMobility. Μαζί με τον GM της ομάδας, Νίκο Μπουντούρη, παρέλαβαν τα οχήματά τους και ξεκινούν δυναμικά τη νέα τους καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη, εντός κι εκτός παρκέ.