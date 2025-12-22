ΠΑΟΚ: Μπέβερλι, Άλεν και Ταϊρί κινούνται με άνεση με τα νέα τους αυτοκίνητα
Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε νέα εποχή με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να έχει τα ηνία της ομάδας και οι επενδύσεις φαίνονται σε όλους τους τομείς.
Γρήγορα, γρήγορα, ο Δικέφαλος προχώρησε σε νέες προσθήκες δείχνοντας πως ο στόχος είναι η αναβάθμιση της ομάδας. Γι' αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε ο Τίμι Άλεν, ο Μπριν Ταϊρί και ο Πάτρικ Μπέβερλι με σκοπό να ενισχυθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσθέτοντας εμπειρία και ταλέντο.
Οι τρεις νέοι παίκτες της ομάδας πέρα από το γεγονός ότι μετακόμισαν στην πρωτεύουσα του Βορρά, κινούνται πλέον με άνεση, ασφάλεια και στυλ, χάρη στα νέα τους αυτοκίνητα από τη ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ AutoMobility. Μαζί με τον GM της ομάδας, Νίκο Μπουντούρη, παρέλαβαν τα οχήματά τους και ξεκινούν δυναμικά τη νέα τους καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη, εντός κι εκτός παρκέ.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Παρελθόν ο Στεφάν Μπράουν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.