Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου: «Βομβαρδισμός» τριπόντων στη SUNEL Arena με 18 στο ημίχρονο!
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Ολυμπιακός και Κολοσσός Ρόδου είχαν τρομερή ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75μ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να φτάνουν τα 18 εύστοχα μαζί!
Σε διαγωνισμό τριπόντων εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου.
Οι δύο ομάδες είχαν τρομερή ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75μ, με αμφότερες να φτάνουν τα 18 εύστοχα σε 20 λεπτά παιχνιδιού.
Ο Ολυμπιακός σουτάρει με (56%), έχοντας 9/16, ενώ στον αντίποδα ο Κολοσσός Ρόδου με (47%), έχοντας (9/19).
@Photo credits: INTIME
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