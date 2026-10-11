Ολυμπιακός και Κολοσσός Ρόδου είχαν τρομερή ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75μ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να φτάνουν τα 18 εύστοχα μαζί!

Σε διαγωνισμό τριπόντων εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου.

Οι δύο ομάδες είχαν τρομερή ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75μ, με αμφότερες να φτάνουν τα 18 εύστοχα σε 20 λεπτά παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός σουτάρει με (56%), έχοντας 9/16, ενώ στον αντίποδα ο Κολοσσός Ρόδου με (47%), έχοντας (9/19).