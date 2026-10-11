Ολυμπιακός - Κολοσσός: Εξαιρετικό ημίχρονο και buzzer beater ο Μοντέρο
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Sunel Arena τον Κολοσσό για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League. Ο Γιαν Μοντέρο, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Δομινικανός παίζει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, μιας και με τον Ηρακλή ταλαιπωρούταν από ίωση και ήταν εκτός αποστολής. Στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Κολοσσό, ο Μοντέρο αγωνίστηκε για 12 λεπτά και είχε 15 πόντους (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον ίδιο και τον Ολυμπιακό, μιας και ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο.
Δείτε το τρίποντο του Μοντέρο
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