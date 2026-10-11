Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για τον Γιαν Μοντέρο κόντρα στον Κολοσσό, το οποίο ολοκληρώθηκε με buzzer beater τρίποντο του Δομινικανού.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Sunel Arena τον Κολοσσό για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League. Ο Γιαν Μοντέρο, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Δομινικανός παίζει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, μιας και με τον Ηρακλή ταλαιπωρούταν από ίωση και ήταν εκτός αποστολής. Στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Κολοσσό, ο Μοντέρο αγωνίστηκε για 12 λεπτά και είχε 15 πόντους (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον ίδιο και τον Ολυμπιακό, μιας και ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο.