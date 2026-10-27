Τσαρούχα: «Ζήτησα από τον Τσάπα να κάνει κράτηση στο Costa Navarino, αλλά δεν ζήτησα να πληρώσει»

Koμμάτι από την απολογία της Bάσω Τσαρούχα αποκάλυψε το Mega και έφερε στο φως τα όσα υποστήριξε για το δωμάτιο στο Costa Navarino.

Μετά από κοινή γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ενώ κατ' οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» και απαγόρευσης ενασχόλησης με το μπάσκετ στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη.

Στην απολογία της η Βασιλική Τσαρούχα αρνήθηκε τις κατηγορίες σχετικά με τις 13 περιπτώσεις δωροληψίας και υποστήριξε πως εμπλέκεται στην υπόθεση, επειδή την είχα βάλει στο μάτι, ορισμένοι παράγοντες του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.

Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη, με κατηγορίες για 13 αγώνες τους οποίους είχε διαιτητεύσει.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε το Mega στο «Live Νews», στον ανακριτή παραδέχτηκε πως ζήτησε να της κλείσουν δωμάτιο στο Costa Navarino, αλλά τόνισε πως δεν ήξερε πως είχε εξοφληθεί ήδη η κράτηση.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά οποιαδήποτε επιρροή. Δεν έχω προσωπικές σχέσεις με κανέναν. Στο Costa Navarion πήγα, ζήτησα από τον Τσάπα να κάνει κράτηση επειδή δεν έβρισκα διαθέσιμα, αλλά δεν του ζήτησα να πληρώσει. Δε θυμάμαι την περίοδο που πήγα, αλλά σίγουρα έχω πάει. Όταν πήγα να πληρώσω, μου είπαν ότι έχει ήδη εξοφληθεί. Μόλις τον είδα, του είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να πληρώσει και αρνήθηκε να μου πει το ποσό που πλήρωσε για να του το εξοφλήσω.

Αν ήξερα ότι είναι προπληρωμένο, θα είχα φύγει, ήρθα προ τετελεσμένου. Είμαι πολύ ακέραιη, δεν θα είχα λόγο να διακινδυνεύσω τη δουλειά μου. Δε μπορώ να εξηγήσω την κίνηση του. Μπορεί να ήθελε αργότερα να επηρεάσει, αλλά είμαι σε ένα επίπεδο διαιτησίας που δε θα μπορούσε να με επηρεάσει, γι' αυτό όταν τον είδα του είπα ότι θέλω να το εξοφλήσω. Είναι πιθανό μετά από αυτό το γεγονός να μην τον ξανασυνάντησα», είπε η Τσαρούχα.