Η Έλβερσμπεργκ επικράτησε της Μάιντζ με σκορ 4-1 στην έδρα της για την 8η αγωνιστική της Bundesliga και ανέβηκε προσωρινά στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Τι κι αν συμμετέχει για πρώτη φορά στην Bundesliga; Η μέχρι πρότινος άσημη Έλβερσμπεργκ έχει αποδείξει πως ήρθε για να μείνει, καθώς επικράτησε της Μάιντζ με 4-1 και συνεχίζει να ανεβαίνει στην βαθμολογία του γερμανικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν από νωρίς το σκορ, με τον Κάιντελ να πετυχαίνει στο 7' ένα πανέμορφο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ και να βάζει την ομάδα του σε θέση οδηγού. Στο 26΄ο Ονιέκα διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του, με τον Γερμανό μεσοεπιθετικό να βρίσκεται αμαρκάριστος μέσα στην μικρή περιοχή του αντιπάλου και ανενόχλητος να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου ο Κράτενμαχερ έγραψε και αυτός το όνομα του στο πίνακα των σκόρερς.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μάιντζ ήταν αυτή που μπήκε πιο δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και στο 67' μείωσε προσωρινά σε 3-1, ωστόσο το τέρμα του Κόνιγκσντοφερ ακυρώθηκε από το VΑR για offside. Στο 90' ο Κάμπελ νίκησε εύκολα τον Τσέντνερ, κάνοντας το 4-0 και δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην αναμέτρηση, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Χόλερμπαχ μείωσε στο τελικό 4-1.

Με τη νίκη της αυτή η Έλβερσμπεργκ ανέβηκε στην 5η θέση της Bundesliga και τους 13 βαθμούς, σε ισοβαθμία με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και τη Φράιμπουργκ, αμφότερες οι οποίες έχουν έναν αγώνα λιγότερο.