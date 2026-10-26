Η απολογία της Βάσως Τσαρούχα στον Ανακριτή ολοκληρώθηκε και τώρα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σήμερα (26/10) οδηγήθηκαν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Η απολογία της Τσαρούχα στον ανακριτή ολοκληρώθηκε (κράτησε λιγότερο από δύο ώρες) και πλέον θα πάει και στον Εισαγγελέα. Η Ελληνίδα διαιτητής αντιμετωπίζει κατηγορίες για 13 παιχνίδια που έχει διαιτητεύσει (βρίσκονται στο ένταλμα σύλληψης της).