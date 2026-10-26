Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα στον ανακριτή

Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα στον ανακριτή

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η απολογία της Βάσως Τσαρούχα στον Ανακριτή ολοκληρώθηκε και τώρα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σήμερα (26/10) οδηγήθηκαν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Η απολογία της Τσαρούχα στον ανακριτή ολοκληρώθηκε (κράτησε λιγότερο από δύο ώρες) και πλέον θα πάει και στον Εισαγγελέα. Η Ελληνίδα διαιτητής αντιμετωπίζει κατηγορίες για 13 παιχνίδια που έχει διαιτητεύσει (βρίσκονται στο ένταλμα σύλληψης της).

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα