Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα στον ανακριτή
Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
Σήμερα (26/10) οδηγήθηκαν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.
Η απολογία της Τσαρούχα στον ανακριτή ολοκληρώθηκε (κράτησε λιγότερο από δύο ώρες) και πλέον θα πάει και στον Εισαγγελέα. Η Ελληνίδα διαιτητής αντιμετωπίζει κατηγορίες για 13 παιχνίδια που έχει διαιτητεύσει (βρίσκονται στο ένταλμα σύλληψης της).
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