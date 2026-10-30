Η εθνική ομάδα αναχώρησε για την Αίγυπτο, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεγάλων αποστάσεων τεχνικής κολύμβησης.

Αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής (30/10) για την πόλη Sharm El Sheikh της Αιγύπτου η εθνική μας ομάδα που θα μετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων Τεχνικής Κολύμβησης, το οποίο θα διεξαχθεί εκεί 1-3 Νοεμβρίου.

Οι αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα:

Θεοδώρα Καράσα (Άλμπατρος Ιωαννίνων)

Δημήτρης Μπίρμπας (Γλαύκος Περιστερίου)

Λυδία Καλιόππη Βασιλοπούλου (Δελφίνια Περιστερίου)

Ελένη Καλφίδου (ΚΟ Καλαμαριάς)

Νικόλας Καραμίχος (ΚΟ Καλαμαριάς)

Σάββας Ευάγγελος Νικολαΐδης (ΚΟ Καλαμαριάς)

Χρυσάνθη Μαυροπούλου (Νίκη Βόλου)

Σταματούλα Τσίτουρα (ΝΟ Αμφιθέας)

Γρηγόρης Πολάκης (ΝΟ Ρεθύμνου)

Θεόφιλος Λέκκας (ΠΑΣ Γιάννινα)

Αποστολία Μαχαίρα (ΠΑΣ Γιάννινα)

Γιώργος Σταμούλης (ΠΑΣ Γιάννινα)

Την ομάδα συνοδεύουν ο Παύλος Μπάπκας, προπονητής του ΚΟ Καλαμαριάς, ο Στέφανος Κατσιλιάνος, προπονητής του ΝΟ Ρεθύμνου και ο Ηλίας Ξιάρχος, μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ και έφορος Τεχνικής Κολύμβησης, ως αρχηγός αποστολής.