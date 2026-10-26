BasketGate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Πηλοΐδη - Οδηγείται στον Εισαγγελέα

Newsroom
BasketGate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Πηλοΐδη - Οδηγείται στον Εισαγγελέα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ολοκληρώθηκε η απολογία του Τάσου Πηλοΐδη στον Ανακριτή.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σήμερα (26/10) οδηγήθηκαν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Μετά την Τσαρούχα και τον Κορομηλά, ολοκληρώθηκε και η απολογία του Πηλοΐδη, ο οποίος τώρα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα