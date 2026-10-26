Ολοκληρώθηκε η απολογία του Τάσου Πηλοΐδη στον Ανακριτή.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σήμερα (26/10) οδηγήθηκαν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Μετά την Τσαρούχα και τον Κορομηλά, ολοκληρώθηκε και η απολογία του Πηλοΐδη, ο οποίος τώρα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.