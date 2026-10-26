BasketGate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Πηλοΐδη - Οδηγείται στον Εισαγγελέα
Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
Σήμερα (26/10) οδηγήθηκαν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.
Μετά την Τσαρούχα και τον Κορομηλά, ολοκληρώθηκε και η απολογία του Πηλοΐδη, ο οποίος τώρα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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