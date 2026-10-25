Γκάλης: «Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές και στους προπονητές τους»

Ο Νίκος Γκάλης πήρε θέση σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να «θωρακίσει» το άθλημα.

Ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ ήρθε να πάρει θέση για τα όσα δυσάρεστα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στον χώρο, με τον Νίκο Γκάλη να προχωρά σε μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

O ίδιος θέλησε να επισημάνει πως το άθλημα αυτό ανήκει στους αθλητές και στους προπονητές που το υπηρετούν με αυταπάρνηση κι όχι σε τυχόν παράγοντες ή συμφέροντα.

Παράλληλα, ζήτησε από τη Δικαιοσύνη να πράξει ανάλογα και να προστατεύσει το αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων από πρακτικές σαν αυτές που φέρονται να έχουν ακολουθήσει οι κατηγορούμενοι του Basketgate.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα. Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι. Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα».