Η ΕΟΚ πάει σε «αρχαιρεσίες» για να αντικαταστήσει τον Λιόλιο εκ των έσω

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του Gazzetta, η παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ομοσπονδίας επισύρει ραγδαίες εξελίξεις και το Δ.Σ. αναμένεται να συνέλθει για να επιλέξει τον διάδοχό του. Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι και γιατί η Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγήσει άμεσα την διοίκηση σε παραίτηση.

Η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου ως υπόπτου για χειραγώγηση αγώνων (μαζί με τρεις πρώην διαιτητές και μία εν ενεργεία και έναν προσωπικό του φίλο και συνεργάτη), προκάλεσε την παραίτησή από την προεδρία ΕΟΚ και με την σειρά της η ομοσπονδία ανακοίνωση την σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης με θέμα την αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτι που άλλωστε ορίζει ο νόμος από την στιγμή που η θέση του προέδρου έμεινε.

Ο σκοπός είναι προφανής και έχει να κάνει με την αποφυγή του χάους και της ακυβερνησίας σε μία περίοδο με πλήρη αγωνιστική δράση και με τις κρίσιμες υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, να έρχονται σε έναν μήνα.

Από την στιγμή που ο πρόεδρος παραιτήθηκε πριν δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή και στον εισαγγελέα και πριν ανακοινωθεί η απόφασή του να τον οδηγήσει σε δίκη για κακούργημα ή όχι (ανεξάρτητα με την προφυλάκισή του ή μη), αυτομάτως δεν τίθεται θέμα έκπτωσης από το αξίωμά του.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπήρχε και η επιλογή της προσωρινής διοίκησης Πρωτοδικείου, η οποία θα αναλάμβανε να οδηγήσει την ομοσπονδία σε εκλογές.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ, καθιστά σαφές ότι έχει την υποχρέωση να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις με φόντο την ανασυγκρότηση του ΔΣ και την εύρυθμη λειτουργία της ομσπονδίας και των διοργανώσεων της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, στις ζυμώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο, πέντε είναι τα μέλη του Δ.Σ. στα οποία προτάθηκε ή εκδήλωσαν την πρόθεση να βγουν μπροστά στην εξαιρετική κρίσιμη συγκυρία και να εγγυηθούν την λειτουργική σταθερότητα της ομοσπονδίας τουλάχιστον σε ένα μεταβατικό στάδιο.

Ο λόγος για τους αντιπροέδρους Κωστή Ζομπανάκη, Γιάννη Ηλιόπουλο και Μπάμπη Μαρκάκη, τον ειδικό γραμματέα, Άγγελο Παπανικολάου και το μέλος, υπεύθυνο Εθνικών ομάδων και πρώτο σε ψήψους στις τελευταίες εκλογές, Δήμο Ντικούδη.

Τα πάντα θα γίνουν γνωστά σε λίγες ώρες, ενώ το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει αναμένεται να επισκεφτεί αύριο (26/10) κιόλας τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος ανέστειλε ανέστειλε προσωρινά τις επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ και προανήγγειλε διαχειριστικούς ελέγχους από το Υπουργείο και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των κανονισμών της FIBA, η ενδεχόμενη κυβερνητική παρέμβαση ή παραβίαση του αυτοδιοίκητου της εκάστοτε ομοσπονδίας μέλους της, επισύρει κυρώσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό των Εθνικών ομάδων και των συλλόγων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

