ΕΟΚ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο πριν τα μεσάνυχτα

Το δεύτερο διοικητικό συμβούλιο θα πραγματοποιήσει αργά το βράδυ η ΕΟΚ για να αξιολογήσει τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ είναι ραγδαίες και στην ΕΟΚ μετά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) όπου έγινε η πρώτη αξιολόγηση που αφορούσε τα έξι εντάλματα σύλληψης συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της Ομοσπονδίας Βαγγέλη Λιόλιου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί και δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ημέρας!

Αργά το βράδυ της Τετάρτης (21/10) αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως το Δ.Σ. Της ΕΟΚ για να επαναξιολογήσει τα θέματα, καθώς το μεσημέρι εξέδωσε μια ανακοίνωση που ανέφερε τα εξής: «Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ. Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».

Πλέον, με τα έξι εντάλματα σύλληψης να έχουν εκτελεστεί η Ομοσπονδία θα συζητήσει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, ενώ δεν αποκλείεται να εκδώσει και νέα ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση θα μέλη του Δ.Σ. θα αξιολογήσουν εκ νέου την υπόθεση ταρακουνάει συθέμελα το ελληνικό μπάσκετ.

