Αυτή είναι η διαδικασία έκπτωσης ενός πρόεδρου ομοσπονδίας

Το Gazzetta αποκαλύπτει πως ένας πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας μπορεί να εκπέσει από το αξίωμά του και ποια διαδικασία προσωρινής ή μη αντικατάστασής του.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ με την σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, έχουν προκαλέσει αλλεπάλληλες «σεισμικές δονήσεις» στο οικοσύστημα του ελληνικού μπάσκετ και φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσουν και σε αλλαγές και στην διοικητική πυραμίδα της ομοσπονδίας.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος που βρίσκεται ήδη στην ΓΑΔΑ για εξηγήσεις και αύριο θα παρουσιαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, μπορεί να κριθεί έκπτωτος από το αξίωμά του, αν κι εφόσον σε πρώτη φάση κριθεί ύποπτος για τέλεση κακουργήματος (χειραγώγηση αγώνα) και προφυλακιστέος, τότε αυτομάτως θα κηρυχθεί έκπτωτος από την θέση του προέδρου.

Σε αυτή την περίπτωση, το Δ.Σ. θα συνέλθει εκτάκτως και θα αποφασίσει (δια ψήφου) για τον προσωρινό ή μη αντικαταστάτη του (ανάλογα με το διάστημα που θα διαρκέσουν οι νομικές διαδικασίες), με τον βετεράνο διεθνή άσο και υπεύθυνο Εθνικών ομάδων, Δήμο Ντικούδη, να είναι ο πρώτος σε ψήφους από τα εκλεγέντα μέλη.