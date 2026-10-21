Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10).

Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις που υπάρχουν τις τελευταίες ώρες στο ελληνικό μπάσκετ, η ΕΟΚ προέβη σε ανακοίνωση που αναφέρει:

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».