ΕΟΚ: Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία, η ανακοίνωση
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10).
Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις που υπάρχουν τις τελευταίες ώρες στο ελληνικό μπάσκετ, η ΕΟΚ προέβη σε ανακοίνωση που αναφέρει:
«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.
Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.