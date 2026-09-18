Παύλος Γιαννακόπουλος: Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ στο όγδοο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο Παναθηναϊκός διοργανώνει το τουρνουά στο γήπεδό του, το «T-Center» και μαζί του θα βρίσκονται ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουργκ.
Μία καλή ευκαιρία για τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Αντρέα Τρινκιέρι προκειμένου να βγάλουν έξτρα συμπεράσματα, αλλά και να δοκιμάσουν συστήματα και πρόσωπα, λίγα 24ωρα πριν από το ελληνικό Σούπερ Καπ.
Το πρώτο ματς του τουρνουά, είναι αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν (18/09). Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 17:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΣΚΑΪ.
Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ (18/09, 21:15) με το ΣΚΑΪ να μεταδίδει και αυτό το ματς.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις αναμετρήσεις για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» μέσω από το LIVE του gazzetta.gr.
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