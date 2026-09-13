Δείτε τα highlights από τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία.

Ο ΠΑΟΚ ήταν.... ασταμάτητος και επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 89-77.

Με τον Όσμαν να είναι και πάλι ο πρώτος σκόρερ (19π.), τους Χάτζινς, Μήτρου-Λονγκ να ακολουθούν (15π.) και τον Αλεξάντερ να είναι αποτελεσματικός (12π.), η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι έκανε το... διπλό στην Ιταλία.