Αρμάνι Μιλάνο - ΠΑΟΚ 77-89: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights από τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία.
Ο ΠΑΟΚ ήταν.... ασταμάτητος και επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 89-77.
Με τον Όσμαν να είναι και πάλι ο πρώτος σκόρερ (19π.), τους Χάτζινς, Μήτρου-Λονγκ να ακολουθούν (15π.) και τον Αλεξάντερ να είναι αποτελεσματικός (12π.), η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι έκανε το... διπλό στην Ιταλία.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
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@Photo credits: x_paokbc
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