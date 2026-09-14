Τσιάρας: «Όλοι στον ΠΑΟΚ δουλεύουμε για να μπούμε στη Euroleague»

Ο GΜ του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, μίλησε στη σημερινή media day για διάφορα θέματα και αναφέρθηκε στην προσπάθεια για την εξασφάλιση του franchise στη Euroleague.

Ο Τσιάρας μίλησε για τις πρώτες εντυπώσεις από την προετοιμασία, για το προπονητικό κέντρο και πότε θα μπορεί να μπει η ομάδα σε αυτό, αλλά και για κάποιους παίκτες του ρόστερ, ενεργούς και τραυματίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τις πρώτες εντυπώσεις από την προετοιμασία: «Για αρχή είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι μέχρι τώρα και πιο πολύ ο κόουτς. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να πετύχουμε το συγκεκριμένο ρόστερ. Θεωρώ ότι είμαστε 14 Σεπτέμβρη, είναι πολύ νωρίς να λέμε οτιδήποτε, είτε καλά είτε κακά. Το μόνο που λέμε είναι ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλή δουλειά για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να είμαστε όπως θέλουμε να είμαστε».

Για το αν αναμένεται άλλη κίνηση στο ρόστερ: «Συνέχεια το λέμε, αυτή είναι η γραμμή μας, ότι πρέπει να είμαστε στην αγορά και πρέπει να κοιτάμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Από εκεί και πέρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο».

Για την προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ να γίνει franchise στη Euroleague: «Αυτό που μπορούμε να πούμε σαν ομάδα είναι ότι είμαστε στη διαδικασία, δεν είναι κρυφό. Όπως είναι και οι υπόλοιπες ομάδες. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε, όλη η ΚΑΕ δουλεύει γι’ αυτό, για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Για το αν υπάρχει αισιοδοξία για τη διαδικασία αυτή: «Πάντα υπάρχει αισιοδοξία. Είμαστε φύσει αισιόδοξοι άνθρωποι σε όλα».

Για το αν το θέμα της Euroleague απασχολεί το αγωνιστικό τμήμα: «Θεωρώ ότι το αγωνιστικό τμήμα είναι επικεντρωμένο στο πώς θα βελτιωθεί, πώς θα βρούμε χημεία και στο πώς θα εξασφαλίσουμε να είμαστε υγιείς κάθε μέρα, για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που βάζει ο κόουτς κάθε μέρα στα παιδιά στην προπόνηση».

Για το νέο προπονητικό κέντρο και πότε αναμένεται να είναι έτοιμο για την ομάδα: «Πριν από εδώ ήμουν στο προπονητικό. Σε περίπου 20-25 μέρες πιστεύω ότι θα είναι όλα έτοιμα. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, είναι στις προδιαγραφές πολύ υψηλού επιπέδου ομάδας. Θεωρώ ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία υπέρβαση, η οποία θα μείνει για πάντα στην ομάδα του ΠΑΟΚ».

Για το στόχο της παρουσίας στη Euroleague: «Δεν το κρύβουμε ότι αυτός είναι ο στόχος, ότι θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην Euroleague, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σαν οργανισμός για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε το πάμε μέρα-μέρα, βήμα-βήμα και κάνουμε την προσπάθειά μας».

Για αυτά που μπορεί να προσφέρει το νέο προπονητικό κέντρο: «Tο πλεονέκτημα που θα έχει η ομάδα είναι να έχει δικό της χώρο για να προπονείται και να μην έχει περιορισμούς στο πότε και πού και πότε πρέπει να βγει. Σίγουρα οι διαθέσεις της ΚΑΕ είναι να υπάρχει πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο στους παίκτες. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες όσον αφορά τη φυσιοθεραπεία, όσον αφορά τη γύμναση, όσον αφορά τις δυνατότητες που έχει μια ομάδα. Στόχος μας είναι να βάλουμε και άλλα κομμάτια μέσα στα facilities για να φτάσουμε και να πλησιάσουμε τα πρότυπα ομάδων πολύ υψηλού επιπέδου».

Για τη συνεργασία του με τον Τέλη Μυστακίδη: «Ο κύριος Τέλης από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να δώσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να δουλέψουν οι παίκτες και να είναι 100% συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις τους. Από εκεί και πέρα εμείς σαν οργανισμός, σαν operations, πρέπει να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Λάθη γίνονται, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και προσπαθούμε να φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο».

Για την κατάσταση των Ταϊρί και Γκρέι: «Ο Ταϊρί και ο Γκρέι έχουν κάποια μικροπροβλήματα, όπως ξέρετε. Πιστεύουμε ότι στο τέλος του μήνα θα μπορέσουμε να έχουμε, αν όχι και τους δύο, έναν από τους δύο».

Για το αν έχει αποφασιστεί κάτι για Ιατρίδη και Μανθόπουλο: «Για τον Ιατρίδη, είμαστε σε συζητήσεις. Η σκέψη είναι να πάει δανεικός να παίξει κάπου. Ο Μανθόπουλος θα παίξει με διπλό δελτίο».

Για την αύξηση των ξένων από έξι σε επτά από τη σεζόν 2027-28 και τη θέση του ΠΑΟΚ: «Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη, ό,τι αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μείνει ως έχει. Το σκεπτικό είναι ξεκάθαρο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε τον Έλληνα παίκτη και πιστεύουμε στον Έλληνα παίκτη. Αυτό το δείχνουμε και με τον κορμό που χτίζουμε, το ότι στηρίζουμε τον Έλληνα παίκτη και προσπαθούμε να στηριχθούμε όσο μπορούμε στους Έλληνες».

Για το αν θα παραμείνει ίδια η θέση του ΠΑΟΚ σε ενδεχόμενη συμμετοχή στη Euroleague: «Αυτό είναι μια ερώτηση η οποία θα είναι μετά από δέκα μήνες. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σου απαντήσω είναι ότι η θέση μας είναι αυτή. Χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα στις υπόλοιπες ομάδες, χωρίς να σημαίνει κάτι ότι είμαστε αντίθετοι με την άποψη των άλλων ομάδων».