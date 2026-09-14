Όσμαν: «Ανυπομονώ να γυρίσω στο ΟΑΚΑ, είναι πολυτέλεια να έχεις συμπαίκτη τον Καλάθη»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Τσέντι Όσμαν στη media day του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στη media day του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν, ο Τσέντι Όσμαν πραγματοποίησε δηλώσεις και μίλησε για την εικόνα της ομάδας μέχρι στιγμής.

Ο έμπειρος φόργουορντ αναφέρθηκε επίσης στον Νικ Καλάθη, καθώς και στην επιστροφή του στο «Telekom Center Athens».

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσέντι Όσμαν:

Για τα φιλικά και την εικόνα της ομαδας: «Παίξαμε πολύ καλά κόντρα στην Αρμάνι. Ήταν πολύ σημαντικά τα φιλικά στην Ιταλία. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι ήμασταν 10 μέρες όλοι μαζί για τη χημεία μας. Κάναμε όλοι καλή δουλειά. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της σεζόν. Και πρέπει να δούμε πως θα ανταποκριθούμε σε αυτά τα επίσημα ματς».

Για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος: «Θα είναι ένα σημαντικό τουρνουά απέναντι σε ομάδες Ευρωλίγκας όπως η Παρτιζαν και ο Παναθηναϊκός. Είμαι ενθουσιασμένος, είναι ωραίο που θα επιστρέψω στο ΟΑΚΑ και ανυπομονώ για αυτό».

Για την PAOK Sports Arena και τον κόσμο: «Ήταν πολυ όμορφα στην παρουσίαση μου. Θέλω να έχω καλή επαφή με τον κόσμο, μου αρέσει γιατί είμαι παικτης που βγάζω ενέργεια και ανυπομονώ να τους δω από κοντά και να χτίσουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Έχουμε καλή ομαδα, έχουμε ποιότητα. Θέλουμε να κερδίσουμε τίτλους. Το να φέρνω την εμπειρία και το να βγω μπροστά είναι αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω. Στόχος ειναι οι νίκες. Χτίζουμε κάτι καινούριο εδώ. Εχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και με τον κόσμο. Πρεπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Έχουμε φιλοδοξίες, αλλά πρεπει να μείνουμε ταπεινοί»

Για τον Νικ Καλάθη: «Ειναι πολυτέλεια να έχεις συμπαίκτη τον Νικ Καλάθη. Μας έβαζε στις σωστές θέσεις στα φιλικά, τον εμπιστευόμαστε. Μας βοηθάει πολύ να χτίσουμε καλή χημεία»