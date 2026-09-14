Τρινκιέρι: « Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανέβει τρία επίπεδα, χτίζουμε δεσμούς...»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του στη media day του ΠΑΟΚ.

Στη media day του ΠΑΟΚ μίλησε ενόψει της νέας σεζόν ο Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στο επίπεδο ετοιμότητας που είναι η ομάδα του, ενώ τόνισε και για το αν έχε ολοκληρώσει ο σύλλογος από μεταγραφές.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στο τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να φτάσει στο επίπεδο που θέλει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

«Υπάρχουν ακόμη 15 μέρες. Η περίοδος της προετοιμασίας είναι απαραίτητη αλλά είναι κάτι που δε μου αρέσει. Ανυπομονούμε για την έναρξη της σεζόν.

Παραμένει να είναι η περίοδος της προετοιμασίας. Μπορεί να έχουμε καλό ξεκίνημα στη σεζόν, μπορεί και όχι. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις ομάδες και οι αντίπαλοι μας είτε έπαιξαν καλά είτε όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το τι θα δείξουμε όταν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια».

Για το αν η ομάδα είναι έτοιμη: «Η ομάδα είναι έτοιμη για προπόνηση αύριο. Δεν είναι δυνατό να είναι έτοιμη η ομάδα τώρα. Πως μπορεί να είναι έτοιμη τώρα η ομάδα; Το να είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο είναι ένα κομμάτι. Το Οκτώβριο ένα δεύτερο κομμάτι, τον Δεκέμβριο ένα τρίτο κομμάτι και τον Μάρτιο ένα τέταρτο. Καταλαβαίνω την ερώτηση σας αλλά δε μπορεί να είναι έτοιμη η ομάδα τώρα».

Για το παιχνίδι με την Αρμάνι και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί μόνο από το Περιστέρι πάνω από 80 πόντους: «Πιστεύω υπήρχαν και στιγμές που κάναμε πολλά λάθη και ευτυχώς δεν μας τιμώρησαν οι αντίπαλοι. Το σημαντικό είναι όταν θα έρθουν οι στιγμές κρίσης μέσα στη σεζόν, τι θα κάνουμε για να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.

Μέχρι τώρα έχουμε αποκτήσει λίγη χημεία, λίγη ιεραρχία. Ακόμη η εκτέλεση δεν είναι όσο καλή θα έπρεπε, αλλά χτίζουμε δεσμούς. Ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι μετράει περισσότερο το ψυχολογικό και το πνευματικό κομμάτι και είμαστε σε καλό δρόμο ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε κάνει πρόοδο σε αρκετά σημεία, αλλά υπάρχουν κι άλλα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε στην πορεία».

Είμαστε μια ομάδα Eurocup, ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανέβει τρία επίπεδα, να χτίσει μια γέφυρα με σωστές βάσεις για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε».

Για το πότε θα κάνει συνέντευξη στα ελληνικά: «Θα χρειαστώ αρκετό χρόνο ακόμη για να σας μιλήσω στα ελληνικά.

Υπάρχουν αισιόδοξοι και απαισιόδοξοι προπονητές, εγώ δεν είμαι σίγουρα από αυτούς. Αυτό που πρέπει να σας πω, επειδή είμαστε ακριβώς στην περίοδο της προετοιμασίας, θα πρέπει να βρούμε τον σωστό τρόπο για να κάνουμε αυτά που χρειάζεται η ομάδα. Όσο αφορά την προσθήκη των υπόλοιπων παικτών, είναι και αυτό ένα κομμάτι που πρέπει να δουλέψουμε.

Για το αν έκλεισε το ρόστερ: «Έχετε μήπως χώρο στο διαμέρισμα σας; Που θα τους βάλουμε;»

