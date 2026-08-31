Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Γιάννης Πετμεζάς παρακολούθησε από κοντά το φιλικό της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων στο Μέτσοβο.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζεται στο Μέτσοβο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να δίνει φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων.

Παρών στο γήπεδο, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Γιάννης Πετμεζάς, καθώς και το μέλος της ΚΑΕ, Βαγγέλης Τσιακμάς, όπου παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα. Για τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο Μάρκους Φόστερ και ο Κάιλ Αλεξάντερ παρέμειναν εκτός δράσης, ενώ στην αποστολή επέστρεψε και ο Κλίφορντ Ομορούγι, ο οποίος ήταν εκτός στο ματς με το Περιστέρι.

Φυσικά εκτός βρίσκονται και οι διεθνείς με τις Εθνικές τους ομάδες, Νικ Καλάθης, Νάσος Μπαζίνας και Τσέντι Όσμαν. Αξίζει να σημειωθεί πως το γήπεδο στο Μέτσοβο ήταν γεμάτο, με τον κόσμο να γεμίζει τις κερκίδες.