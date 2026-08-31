ΠΑΟΚ: Το χτύπημα του Ταϊρί στο φιλικό κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων
Ένα απρόοπτο γεγονός βρήκε τον ΠΑΟΚ, κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων, καθώς τραυματίστηκε ο Μπριν Ταϊρί.
Συγκεκριμένα στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Αμερικανός γκαρντ του ΠΑΟΚ βρήκε γόνατο με γόνατο με τον αντίπαλό του και αποχώρησε από την αναμέτρηση. Του τοποθετήθηκε πάγος στο αριστερό του πόδι και συνέχισε να παρακολουθεί την αναμέτρηση, από την άκρη του πάγκου.
Ο Μπριν Ταϊρίν δεν αναμένεται να επιστρέψει στον αγώνα, για προληπτικούς λόγους.
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