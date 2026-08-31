Χάτζινς: «Αυτή η ομάδα είναι πολύ ξεχωριστή» τι είπε για τον Τρινκιέρι

Ο Τρέβορ Χάτζινς μίλησε στο κανάλι του ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις ως παίκτης των Θεσσαλονικών.

Σε συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ, ο Τρέβορ Χάτζινς συστήθηκε στους οπαδούς του «δικεφάλου» του βορρά.

Ο νέος παίκτης των Θεσσαλονικών μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας, τις πρώτες του εντυπώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε πιο προσωπικά θέματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τρέβορ Χάτζινς:

Για το πώς ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ: «Ξεκίνησα όταν ήμουν πολύ μικρός, τριών χρονών. Η αδελφή μου έπαιζε μπάσκετ και με έβαζε να παίζω μαζί της έξω σε μια μπασκέτα. Οπότε ασχολήθηκε με το μπάσκετ εξαιτίας της μεγαλύτερης αδελφής μου.

Ποιος ήταν το είδωλό του όταν ήταν πιο μικρός: «Μεγαλώνοντας ήμουν φαν του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπι. Και αργότερα ο Στεφ Κάρι και ο Ντέμιαν Λίλαρντ με επηρέασαν πολύ».

Για το αν έχει ασχοληθεί με άλλο άθλημα εκτός από μπάσκετ: «Ποδόσφαιρο, Μπέιζμπολ».

Ποιες είναι οι πρώτες του εντυπώσεις από την ομάδα: «Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι πολύ ξεχωριστή. Έχουμε πολύ ταλέντο και πολύ μέγεθος. Και έχουμε και ένα πολύ καλό προπονητή, όπως όλοι γνωρίζουν. Πιστεύω ότι αν μας δοθεί λίγος χρόνος και αποκτήσουμε την κατάλληλη χημεία, θα γίνουμε μια πολύ καλή ομάδα».

Πώς νιώθει για τη νέα σεζόν: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, είναι ένα νέο πρωτάθλημα. Είναι διαφορετικό από τη Γαλλία που αγωνιζόμουν για τα τελευταία τρία χρόνια. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές και πολύ καλές ομάδες. Υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες στην Αθήνα και φυσικά οι αντιπάλους μας, που ανυπομονώ να αντιμετωπίσουμε στο γήπεδό μας. Πιστεύω θα είναι πολύ όμορφη χρονιά και ταυτόχρονα μια εμπειρία μάθησης για μένα».

Για τη συνεργασία του με τον κόουτς Τρινκιέρι: «Είναι πολύ καλός, μου θυμίζει λίγο τον προπονητή που είχα στο κολέγιο. Είναι κατά κάποιον τρόπο τελειομανής και απαιτεί πολλά. Αλλά παράλληλα θέλει να βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό. Και εγώ το εκτιμώ αυτό γιατί και εγώ απαιτώ τον καλύτερο μου εαυτό. Και θέλω να πιέζω τον εαυτό μου ώστε να γίνομαι καλύτερος. Και πιστεύω αυτό το κάνει όχι μόνο με εμένα, αλλά με όλη την ομάδα και τον ίδιο και το προπονητικό επιτελείο. Πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να να φτάσουμε μακριά φέτος».

Αν δεν ήταν μπασκετμπολίστας τι θα ήταν: «Είμαι αθλητής, θα μπορούσα να ασχοληθώ με πολλά αθλήματα. Αν δεν βρισκόμουν στο χώρο του αθλητισμού, μου αρέσει η φωτογραφία, έχω αγοράσει αρκετές κάμερες. Έχω επίσης πολλούς φίλους που εργάζονται στα media, οπότε ότι πιθανότατα να ασχολούμουν με τα media».

Για το αν έχει κρυφό ταλέντο: «Θα το κρατήσω για τον εαυτό μου».

Ποιος είναι ο πιο διάσημος στις επαφές του: «Μάλλον ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς».

Ποιος μιλάει περισσότερο στην ομάδα: «Μάλλον ο Μπριν Ταϊρί».

Meet the player 🗣️ Trevor Hudgins pic.twitter.com/ODesGEX0ko — PAOK BC (@PAOKbasketball) August 31, 2026

Ποιος μιλάει λιγότερο: «Ο Μήτσος, ο Κακλαμανάκης».