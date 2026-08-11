Μισιακός: «Τα παιδιά έκαναν κατάθεση ψυχής»

Ο Δημήτρης Μισιακός μίλησε για την πρόκριση της Εθνικής Παίδων στα προημιτελικά του Eurobasket U16 στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε δύσκολα της Σλοβενίας με 83-78 στη φάση των «16» και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Eurobasket U16, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Λετονία με φόντο την είσοδο στη «ζώνη» των μεταλλίων.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Μισιακός, είπε ότι «Δόξα τω Θεώ τα παιδιά είναι όλα υγιή και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και σήμερα. Έκαναν κατάθεση ψυχής, όπως και στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, μια πραγματική μάχη και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά».

Και κατέληξε λέγοντας: «Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Να δούμε τι ώρα παίζουμε, να τελειώσουν όλοι οι αγώνες, να δούμε το πρόγραμμά μας και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, ώστε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».