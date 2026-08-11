Εθνική Παίδων: Η αντίπαλος στα προημιτελικά
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Σλοβενία με 83-78 και συνάμα και το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.
Στη φάση των «8» η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Λετονία, με φόντο την είσοδο στα ημιτελικά και στη «ζώνη» των μεταλλίων του Eurobasket U16 της Ρουμανίας.
O προημιτελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη (12/08) απέναντι στην ομάδα της Λετονίας, η οποία διέλυσε τους Σέρβους στους «16» με 99-59!
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