Δείτε με ποια ομάδα θα διεκδικήσει η Εθνική Παίδων την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket U16 που διεξάγεται στη Ρουμανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Σλοβενία με 83-78 και συνάμα και το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.

Στη φάση των «8» η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Λετονία, με φόντο την είσοδο στα ημιτελικά και στη «ζώνη» των μεταλλίων του Eurobasket U16 της Ρουμανίας.

O προημιτελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη (12/08) απέναντι στην ομάδα της Λετονίας, η οποία διέλυσε τους Σέρβους στους «16» με 99-59!