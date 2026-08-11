Σ' ένα σκληρό ματς Εθνική Παίδων κατάφερε να... επιβιώσει του θρίλερ απέναντι στη Σλοβενία και με τη νίκη με 83-78 να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Eurobasket U16.

Η Εθνική Παίδων πήρε τη μεγάλη πρόκριση για την προημιτελική φάση του Eurobasket U16, καθώς επικράτησε δύσκολα των Σλοβένων στους «16» με 83-78. Επόμενος αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος η Λετονία την Τετάρτη 12 Αυγούστου με φόντο την είσοδο στα ημιτελικά.

Στην τελευταία τους επίθεση και με το σκορ στο 78-81 υπέρ της «γαλανόλευκης» οι Σλοβένοι είχαν την ευκαιρία να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση αλλά δεν τα κατάφεραν στα δύο διαδοχικά τρίποντα που επιχείρησαν με ισάριθμα airballs.

Ο Θανάσης Σπανούλης είχε «γεμάτο» παιχνίδι με «double double» στην στατιστική του, καθώς τελείωσε το ματς έχοντας 16 πόντους με 2/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/14 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 24:23 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γιώργος Μοναμά τον ακολούθησε σε απόδοση έχοντας από τη πλευρά του άλλους 16 πόντους με 6/15 εντός παιδιάς και 6 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή παρουσία είχαν οι Μπάρλος (13π.) και Σπανός (9π., 12ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 42-44, 62-66, 78-83.