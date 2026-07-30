Χατζηλάμπρου: «Είμαστε μια νίκη μακριά από το όνειρο»

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου αναφέρθηκε στη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας κόντρα στη Σερβία, ενώ μίλησε και για τον προημιτελικό με την Ισπανία.

Η Εθνική Εφήβων πανηγύρισε μεγάλη νίκη-πρόκριση κόντρα στη Σερβία, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου.

Ο παίκτης του Άρη, πραγματοποίησε δηλώσεις μετά τη μεγάλη νίκη και αναφέρθηκε στον προημιτελικό κόντρα στην Ισπανία (30/07, 16:30).

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου:

«Επιτέλους είμαστε χαρούμενοι. Για δύο παιχνίδια δεν τα καταφέραμε στο τέλος, αλλά αυτή τη φορά τα καταφέραμε. Πιστεύω ότι οι δύο ήττες αυτές μας έκαναν πιο δυνατούς.

Η Σερβία είναι μια ομάδα που μας είχε στερήσει ένα μετάλλιο πριν από δύο χρόνια στην Κρήτη και ξέραμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο.

Μπήκαμε πιο δυνατά στο παιχνίδι απέναντι σε μια σκληρή ομάδα και παρά το ότι μας δυσκόλεψαν πήραμε αυτό που θέλαμε. Έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου.

Είμαστε μαζί σχεδόν 50 μέρες και πριν από δύο χρόνια οι περισσότεροι ήμασταν μαζί και παλι. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτούς και ξέρω ότι κι αυτοί πιστεύουν σε εμένα. Έστι πρέπει να είναι μια ομάδα. Όταν κάποιος δεν μπορεί, δεν είναι καλά, έρχεται κάποιος να βοηθήσει. Ο καθένας έχει το ρόλο του».

Για το ματς με την Ισπανία: «Θα πρέπει να μπούμε πολύ συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Και να μην ξεχνάμε ότι πριν από δύο χρόνια μας στέρησαν μια θέση στον τελικό του Ευρωμπάσκετ U16. Δεν έχω ξεχάσει το γεγονός και δεν έχω ξεχάσει πως ένιωσα μετά από εκείνον τον αγώνα.

Τους αντιμετωπίσαμε σε φιλικό, ξέρουμε πως παίζουν και τους ανταγωνιστήκαμε. Ξέρουμε πως τα φιλικά είναι διαφορετικά από τα επίσημα, αλλά έχουμε μια εικόνα. Θα δούμε τι θα γίνει. Όπως κι αν έχει είμαστε μια νίκη μακριά από το όνειρο τώρα».